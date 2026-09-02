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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات اقتصادية وسهلة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتعد البطاطس من أكثر المكونات التي يمكن الاعتماد عليها لإعداد أطباق متنوعة وموفرة للميزانية.

وقدمت الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم وهي وصفة مختلفة، حيث تجمع بين شرائح البطاطس الطرية والصوص الكريمي بنكهة الثوم والتوابل، ويمكن تقديمها كطبق جانبي أو وجبة خفيفة مع السلطة والمخللات.

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

مقادير صينية البطاطس بالزبادي والثوم:

لتحضير صينية البطاطس بالزبادي والثوم على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم، يمكن تجهيز المكونات التالية:

  • 5 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • كوب زبادي.
  • 3 فصوص ثوم مفروم.
  • نصف كوب ماء.
  • ملعقتان كبيرتان من الزيت.
  • ملعقة صغيرة نشا.
  • نصف ملعقة صغيرة كمون.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • رشة فلفل أسود.
  • ملح حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
  • رشة زعتر مجفف حسب الرغبة.
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم:

ـ في البداية، تقشر البطاطس وتغسل جيدًا، ثم تقطع إلى شرائح متوسطة السماكة، حتى تنضج جيدًا من الداخل وتحافظ على شكلها أثناء التسوية.

ـ توضع شرائح البطاطس في ماء مغلي ومملح لمدة نحو 5 دقائق، ثم تصفى جيدًا من الماء، وتساعد هذه الخطوة على تقليل وقت الطهي داخل الفرن والحصول على بطاطس طرية من الداخل.

ـ وفي وعاء مناسب، يضاف الزبادي والثوم المفروم والنشا والماء والزيت، ثم تتبل المكونات بالكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ـ وفي حال كان قوام خليط الزبادي سميكًا، يمكن إضافة كمية قليلة من الماء مع التقليب حتى يصبح مناسبًا للتوزيع فوق البطاطس.

ـ تدهن صينية الفرن بالقليل من الزيت، ثم ترص شرائح البطاطس بشكل متداخل، ويسكب خليط الزبادي والثوم عليها مع توزيعه جيدًا حتى يغطي معظم شرائح البطاطس.

ـ تغطى الصينية بورق الألومنيوم، ثم توضع في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة نحو 25 دقيقة.

ـ ،بعد مرور الوقت، يزال ورق الألومنيوم، وتترك الصينية في الفرن مرة أخرى حتى تكتمل تسوية البطاطس ويحصل الوجه على لون ذهبي خفيف وشهي.

ـ بعد إخراج الصينية من الفرن، يرش البقدونس المفروم والقليل من الزعتر المجفف على الوجه، ثم تترك لبضع دقائق قبل تقديمها.

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

أفكار لتقديم صينية البطاطس بالزبادي والثوم

يمكن تقديم صينية البطاطس بالزبادي والثوم إلى جانب السلطة الخضراء أو سلطة الخيار بالزبادي والمخللات، كما يمكن إضافة البيض المسلوق للحصول على وجبة أكثر إشباعًا.

وتتميز الوصفة بأنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مكلفة، لذلك يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا عند البحث عن أكلات اقتصادية وسهلة للغداء أو العشاء.

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طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

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