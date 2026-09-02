فتحي سند: بيراميدز مرشح قوي للبطولة ومنافس شرس على الدوري

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن نادي بيراميدز يمتلك مقومات فنية قوية تجعله من أبرز المرشحين للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "بيراميدز عنده استقرار فني، وعندُه هيكل فرقة ما تغيرش كتير.. صحيح مشي اتنين في رأيي كانوا في منتتهى الأهمية زي فيستون ماييلي وبلاتي توريه ..قبليهم مشي فخري لاكاى ..لكن تحس ان الفرقة واقفة على رجليها، ولسه فيه نجوم ماشفناش مستواهم الكامل زي زيكو".

وتابع: “موكوينا قال إنه ناوي يعمل شغل كبير لأنه دخل على فرقة عندها المقومات، وعندها الإعداد الصح، وعندها الأساس اللي هيبني عليه.. وعشان كده تقدر تقول إن بيراميدز مرشح قوي جداً للبطولة الموسم ده ومنافس قوي على الدوري”.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 عن طريق أحمد سامي، بعدما استقبل عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها محمد الشيبي، وحولها برأسه إلى داخل شباك المصري.