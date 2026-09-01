بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة الصندوق «صندوق الزمالة» ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بدء صرف باقي الميزة التأمينية المستحقة للأعضاء، والبالغة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الجمعية العمومية للصندوق وافقت على زيادة قيمة الميزة التأمينية، التي كانت تبلغ 50 ألف جنيه، إلى 60 ألف جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وعقب موافقة الجمعية العمومية، تواصلت الاجتماعات والإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن صدرت الموافقة على صرف باقي الميزة التأمينية، بقيمة 10 آلاف جنيه.

وأوضح خلف الزناتي أن صرف باقي الميزة التأمينية يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للصرف.