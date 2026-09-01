تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستويات مرتفعة، وسط تفاوت محدود في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، بينما تجاوز سعر العملة الأمريكية حاجز 51 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك.

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، ليكون صاحب أعلى سعر لشراء وبيع العملة الأمريكية بين البنوك.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع، بينما سجل HSBC نحو 50.902 جنيه للشراء و50.998 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي وبنك مصر

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في QNB الأهلي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.856 جنيه للشراء و50.993 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك البركة 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني وكريدي أجريكول 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي CIB نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وتترقب الأسواق تحركات سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، خاصة مع اقتراب سعر البيع من مستوى 51 جنيهًا في أغلب البنوك، وتجاوزه هذا المستوى في مصرف أبوظبي الإسلامي.