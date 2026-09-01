هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لـ3 مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريراً عن واقعة أمنية استهدفت ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز، على بعد 17 ميلاً بحرياً شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان.

وقالت الهيئة إن الناقلة أفادت بتعرضها لضربات من 3 مقذوفات مجهولة، أثناء إتمامها رحلة عبور باتجاه خارج مضيق هرمز.ولم تذكر الهيئة اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم تحدد طبيعة المقذوفات.

وأكدت عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو آثار بيئية ناجمة عن الحادث، من دون تقديم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو قدرتها على مواصلة الإبحار.

ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان الهيئة تلقيها بلاغاً متأخراً عن إصابة ناقلة أخرى بمقذوف مجهول، على بعد 12 ميلاً بحرياً شمالي خصب، خلال عبورها إلى داخل مضيق هرمز، من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية.

وتتزامن الواقعة الجديدة مع تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، عقب الضربة الأميركية التي استهدفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك، والرد الإيراني بهجمات استهدفت مواقع أميركية في المنطقة.