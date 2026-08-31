حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد وفاة الفنان محمد التاجي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب أزمة صحية استدعت دخوله أحد المستشفيات وإجراء جراحة في البطن.

وكشف الكاتب الأدبي و الصحفي أكرم السعدني تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، موضحًا أنه دخل غرفة العناية المركزة لمدة يومين بعد الجراحة، إلا أن الجرح لم يلتئم واستمر في النزيف.

وتعيد هذه التفاصيل تسليط الضوء على المضاعفات التي قد تحدث بعد العمليات الجراحية، ومتى يمكن أن يؤثر النزيف أو اضطراب الدورة الدموية في القلب، خاصة لدى كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

هل النزيف بعد الجراحة يؤثر على القلب؟

توضح الدكتورة أمل محمد، استشاري القلب والأوعية الدموية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن النزيف الشديد بعد الجراحة يمكن أن يمثل ضغطًا كبيرًا على أجهزة الجسم، لأن فقدان الدم يؤدي إلى انخفاض حجم الدم الذي يصل إلى الأعضاء، وهو ما قد يؤثر في ضغط الدم والدورة الدموية.

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة

ومع زيادة فقدان الدم، يضطر القلب إلى العمل بصورة أكبر لمحاولة الحفاظ على وصول الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، وهو ما قد يمثل عبئًا إضافيًا، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم أمراض قلب سابقة.

وتؤكد أن وجود نزيف بعد الجراحة لا يعني بالضرورة حدوث مشكلة في القلب، لكن النزيف الشديد أو المستمر يحتاج إلى تقييم طبي سريع لمعرفة سببه ومدى تأثيره في حالة المريض.

متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب؟

وتشير استشاري القلب إلى أن الخطورة ترتفع عندما تؤدي المضاعفات إلى اضطراب واضح في الدورة الدموية، مثل انخفاض ضغط الدم بصورة شديدة، أو نقص وصول الأكسجين إلى الأعضاء، أو اضطراب ضربات القلب.

كما أن بعض المرضى قد يكونون أكثر حساسية لهذه التغيرات، خصوصًا من لديهم تاريخ مرضي مع القلب أو الشرايين التاجية.

لذلك فإن متابعة العلامات الحيوية بعد الجراحة، والتعامل السريع مع النزيف أو انخفاض الضغط أو ضيق التنفس، تعد من الأمور الأساسية لتقليل المضاعفات.

هل سرعة ضربات القلب بعد العملية علامة خطيرة؟

وتوضح محمد أن زيادة معدل ضربات القلب بعد الجراحة قد تحدث لأسباب متعددة، منها الألم والقلق والحمى والجفاف أو فقدان الدم.

لكن استمرار سرعة ضربات القلب أو ظهورها بصورة شديدة، خصوصًا إذا صاحبها انخفاض في ضغط الدم أو دوخة أو ضيق في التنفس أو ألم بالصدر، يستدعي تقييم الحالة طبيًا وعدم اعتبارها مجرد عرض طبيعي بعد العملية.

وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات لتحديد سبب الأعراض، وفقًا للحالة الصحية للمريض.

من الأكثر عرضة لمضاعفات القلب بعد الجراحة؟

وتلفت استشاري القلب إلى أن بعض الفئات تحتاج إلى متابعة أكثر دقة بعد العمليات الجراحية، ومن بينها كبار السن، ومرضى القلب والشرايين التاجية، ومرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو لديهم عوامل متعددة تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تعتمد درجة الخطورة على نوع العملية، ومدتها، والحالة الصحية العامة للمريض، ووجود مضاعفات مثل النزيف أو العدوى أو اضطراب ضغط الدم.

هل يمكن أن تحدث الجلطات بعد العمليات الجراحية؟

وتوضح محمد أن بعض العمليات قد ترتبط بزيادة خطر تكوّن الجلطات نتيجة قلة الحركة والتغيرات التي تحدث في الجسم خلال فترة المرض والجراحة، لكن درجة الخطورة تختلف من مريض إلى آخر ومن عملية إلى أخرى.

ولهذا يحدد الطبيب إجراءات الوقاية المناسبة وفقًا لحالة كل مريض، وقد تشمل الحركة المبكرة عندما تكون آمنة، أو وسائل أخرى يحددها الفريق الطبي حسب عوامل الخطورة.

علامات لا يجب تجاهلها بعد الجراحة

وتشدد استشاري القلب على ضرورة الانتباه إلى بعض الأعراض التي تظهر بعد العملية، خاصة إذا كانت جديدة أو شديدة أو تزداد مع الوقت.

ومن أبرز العلامات التي تستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا: ضيق التنفس المفاجئ، ألم أو ضغط في الصدر، الإغماء أو الدوخة الشديدة، سرعة ضربات القلب بصورة غير معتادة، انخفاض ضغط الدم، أو استمرار النزيف بصورة ملحوظة.

كما أن تغير مستوى الوعي أو ظهور ضعف شديد ومفاجئ يستدعي التدخل الطبي الفوري.

هل كل نزيف بعد العملية يعني وجود خطر؟

وتؤكد محمد أن وجود قدر بسيط من الإفرازات أو النزف في بعض الجروح قد يكون متوقعًا وفقًا لنوع العملية، لكن لا يمكن الحكم على خطورة النزيف من شكله فقط.

فكمية الدم، واستمراره، ومكان الجرح، وحالة المريض العامة، وضغط الدم ونبض القلب، كلها عوامل تدخل في تقييم الحالة.

ولهذا يجب إبلاغ الفريق الطبي بأي نزيف غير معتاد أو مستمر بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم الأعراض.

لماذا يحتاج كبار السن إلى متابعة دقيقة بعد الجراحة؟

وتوضح استشاري القلب أن تقدم العمر قد يصاحبه وجود أمراض مزمنة أو ضعف في احتياطي الجسم وقدرته على تحمل التغيرات المفاجئة، لذلك يحتاج كبار السن إلى متابعة دقيقة بعد العمليات، خصوصًا إذا ظهرت مضاعفات مثل النزيف أو العدوى أو انخفاض ضغط الدم.

وتظل المتابعة الطبية بعد الجراحة جزءًا أساسيًا من العلاج، ولا ينبغي للمريض أو أسرته تجاهل أي تغير مفاجئ في حالته.

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وتختتم محمد بالتأكيد على أن ظهور ألم شديد في الصدر، ضيق تنفس مفاجئ، إغماء، اضطراب في الوعي، نزيف مستمر، أو تدهور سريع في الحالة العامة يستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة.