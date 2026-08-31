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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

إلهام شاهين
إلهام شاهين
هاني حسين

قالت الفنانة إلهام شاهين إن جنازة ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا، أُقيمت اليوم بعد صلاة الظهر، مؤكدة أن مراسم الجنازة تمت على خير، ومقدمة خالص عزائها إلى نجلاء فتحي وسيف أبو النجا، مشيرة إلى أن كلمات التعازي والرثاء لا تكفي أمام حجم الفاجعة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن وفاة الابنة تمثل واحدًا من أصعب المواقف التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان في حياته، موضحة أن فقدان الأب أو الأم مؤلم، لكن رحيل الابن أو الابنة يمثل ألمًا أشد، قائلة إن أصعب شيء في الدنيا أن يدفن أب وأم ابنتهما، داعية الله أن يصبر والدي ياسمين ويقويهما على تحمل هذا الفراق الصعب.

وأوضحت أن نجلاء فتحي في حالة نفسية صعبة للغاية، وأنها «تعبانة جداً جداً إلى أقصى درجة»، ولا تزال غير مصدقة أن ابنتها ياسمين رحلت ولن تكون إلى جوارها، مشيرة إلى أن ياسمين كانت الابنة الوحيدة لنجلاء، وكانت تمثل حياتها بالكامل.

وأكدت أن نجلاء كرست وقتها وتركيزها لابنتها وحفيدتها، بعدما ابتعدت عن الفن، موضحة أن حياتها كانت تتمحور حولهما، ولذلك فإن الفقد يمثل صدمة قاسية للغاية بالنسبة إليها.

وكشفت أن ياسمين لديها ابنة تُدعى زين، وأن نجلاء لم تتركها لحظة خلال مراسم الجنازة، وكانت تسأل عنها باستمرار إذا اختفت عن عينيها للحظات، مؤكدة أن الحفيدة تمثل مصدرًا مهمًا للتخفيف عن جدتها في هذا الظرف الصعب.

ودعت الله أن يحفظ زين لنجلاء فتحي، وأن تراها امتدادًا لابنتها ياسمين، وأن يمنحها الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة، مؤكدة أن الفقد الذي تعيشه نجلاء يمثل «أكبر فقدان».

وأشارت إلى أن سيف أبو النجا كان أيضًا في حالة انهيار كامل، موضحة أن مظهره خلال الجنازة كان مؤلمًا للغاية، وأن الوالدين كانا في حالة نفسية شديدة الصعوبة.

وبشأن الحالة الصحية لياسمين قبل وفاتها، أوضحت أنها لم تكن تعاني مؤخرًا من مرض يستدعي دخول المستشفى، وأن الوفاة جاءت بصورة مفاجئة نتيجة أزمة في القلب، موضحة أنها شعرت بالتعب وتوجهت إلى المستشفى، لكنها لم تمكث يومًا واحدًا قبل أن تتوفى.

وأضافت أن ياسمين كانت معروفة بإصابتها بمرض في القلب منذ طفولتها، لكنها تلقت العلاج وعاشت بصورة طبيعية بعد ذلك، وتزوجت وأنجبت وكانت في حالة جيدة، مؤكدة أن ما حدث في النهاية هو قدر ونصيب، وأن لكل إنسان أجله المكتوب.

وأعلنت أن عزاء ياسمين أبو النجا سيقام يوم الخميس، في المسجد نفسه الذي أُقيمت فيه مراسم الجنازة اليوم، داعية الله أن يربط على قلوب أسرتها ويمنحهم الصبر على فراقها.

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