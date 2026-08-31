قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكوين صخري وبقايا أخشاب.. هل وجد العلماء سفينة نوح مدفونة في جبال تركيا؟
بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول بالدوري
محمد صلاح أساسيا.. تشكيل طرابزون أمام سبورتيف في الدوري التركي
5.5 طن حبوب مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج البن المغشوش في الإسكندرية
محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي
ضبط نصاب انتحل صفة موظف بأحد أحياء القاهرة للنصب على أصحاب المحلات
بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر
الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب
ليلى علوي تقدم واجب العزاء فى نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم
تشكيل مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الرئيس يوجّه بتطوير منظومة الطيران المدني .. خطوات جديدة لتعزيز مكانة مصر عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معهد اقتصادي: بريطانيا تقود قفزة الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا خلال 2025

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية
أ ش أ

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو بقليل، أي ما يقل قليلًا عن 100 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي، بحسب تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني (إي دبليو).

ونقلت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية عن المعهد، اليوم الاثنين، تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة 26.3 مليار يورو، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 284%.

وبهذه القفزة، أصبحت بريطانيا أكبر مصدر خارجي للاستثمارات والمشروعات في ألمانيا، متقدمة على الولايات المتحدة، التي تراجعت استثماراتها بنسبة 44% إلى نحو 11.75 مليار يورو.

في المقابل، ظلت الدول الـ26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المصدر الأكبر للاستثمارات الأجنبية إلى ألمانيا مجتمعة، بإجمالي تجاوز 44 مليار يورو بقليل، وهو مستوى ظل مستقرًا إلى حد كبير مقارنة بعام 2024.

وقال المعهد: "إذا أضفنا الاستثمارات البريطانية أيضًا، فإن أكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاء من أوروبا. وتُظهر الأرقام أن أقرب العلاقات التجارية وأكثرها موثوقية لا تزال تلك القائمة مع الجيران الأوروبيين."

كما سجلت الاستثمارات القادمة من الصين والسعودية وتشيلي ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لكنها لم تتجاوز مجتمعة بالكاد حاجز 3 مليارات يورو.

وجاءت هذه النتائج بعد عام 2024 الذي شهد تدفقات استثمارية دون متوسطها المعتاد، إذ أفاد المعهد بأن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 50% على أساس سنوي خلال 2025.

وتتسم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر عادةً بدرجة من التقلب من عام إلى آخر، تبعًا لطبيعة الصفقات التي يتم الاتفاق عليها وتوقيت إتمامها، إذ يمكن لصفقة كبيرة واحدة أن تؤثر بصورة كبيرة في الإحصاءات السنوية.

ومع ذلك، أوضح المعهد الاقتصادي الألماني أن إجمالي الاستثمارات المسجل في 2025 كان أعلى بنحو 11% أيضًا من الوسيط المسجل على مدى السنوات المتعددة بين عامي 2015 و2024.

الاستثمارات الأجنبية ألمانيا الاقتصادي الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

بالصور

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد