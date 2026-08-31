معهد اقتصادي: بريطانيا تقود قفزة الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا خلال 2025

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو بقليل، أي ما يقل قليلًا عن 100 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي، بحسب تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني (إي دبليو).

ونقلت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية عن المعهد، اليوم الاثنين، تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة 26.3 مليار يورو، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 284%.

وبهذه القفزة، أصبحت بريطانيا أكبر مصدر خارجي للاستثمارات والمشروعات في ألمانيا، متقدمة على الولايات المتحدة، التي تراجعت استثماراتها بنسبة 44% إلى نحو 11.75 مليار يورو.

في المقابل، ظلت الدول الـ26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المصدر الأكبر للاستثمارات الأجنبية إلى ألمانيا مجتمعة، بإجمالي تجاوز 44 مليار يورو بقليل، وهو مستوى ظل مستقرًا إلى حد كبير مقارنة بعام 2024.

وقال المعهد: "إذا أضفنا الاستثمارات البريطانية أيضًا، فإن أكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاء من أوروبا. وتُظهر الأرقام أن أقرب العلاقات التجارية وأكثرها موثوقية لا تزال تلك القائمة مع الجيران الأوروبيين."

كما سجلت الاستثمارات القادمة من الصين والسعودية وتشيلي ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لكنها لم تتجاوز مجتمعة بالكاد حاجز 3 مليارات يورو.

وجاءت هذه النتائج بعد عام 2024 الذي شهد تدفقات استثمارية دون متوسطها المعتاد، إذ أفاد المعهد بأن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 50% على أساس سنوي خلال 2025.

وتتسم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر عادةً بدرجة من التقلب من عام إلى آخر، تبعًا لطبيعة الصفقات التي يتم الاتفاق عليها وتوقيت إتمامها، إذ يمكن لصفقة كبيرة واحدة أن تؤثر بصورة كبيرة في الإحصاءات السنوية.

ومع ذلك، أوضح المعهد الاقتصادي الألماني أن إجمالي الاستثمارات المسجل في 2025 كان أعلى بنحو 11% أيضًا من الوسيط المسجل على مدى السنوات المتعددة بين عامي 2015 و2024.