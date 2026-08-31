رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، تفاصيل حديثه مع الحكم محمد معروف بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا عقب مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن حسم الأمر بشكل نهائي سيكون بعد الاستماع إلى التسجيلات.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات عبر قناة «CBC»، إنه تحدث مع محمد معروف بشأن الواقعة، موضحًا: «كلمت الكابتن محمد معروف بشأن الواقعة، لكن إحنا مش هنقدر نقول حاجة غير لما نرجع للتسجيلات عشان يبقى كل شيء واضح».

وأضاف: «هو نفى طبعًا وقال إن الكلام ده محصلش خالص، وإن الحديث كان مختلف تمامًا عن اللي اتقال».

وأوضح عبد الفتاح، ردًا على سؤال محمد شبانة بشأن ما إذا كان معروف قد حذر أحد اللاعبين من الطرد، أن هناك ما يُعرف بـ«التحكيم الوقائي»، قائلًا: «في حاجة اسمها تحكيم وقائي، يعني أنا أقول لك: إنت عندك إنذار، لو سمحت متعملش حاجة تانية ممكن تطلع بره».

وتابع: «ده تحكيم وقائي، وده حتى موجود في التعديلات الجديدة الخاصة بالتحكيم، لكن إحنا عايزين نسمع زي ما سمعنا من الكابتن محمد معروف، هنسمع من الفار بقى».

وشدد رئيس لجنة الحكام على ضرورة الاستماع إلى التسجيل كاملًا، قائلًا: «الحقيقة موجودة في الفار، وإحنا عايزين نسمع التسجيل كامل ونشوف الحقيقة كاملة».

تفاصيل حديث معروف ووائل جمعة

وكشف عصام عبد الفتاح أن محمد معروف أبلغه بأن الحديث مع وائل جمعة جاء على خلفية اعتراض الأهلي على إحدى الحالات التحكيمية والمطالبة بركلة جزاء.

وقال: «هو كان الكلام اللي مع الكابتن محمد معروف إن كان في اعتراض على حالة ركلة جزاء، إن الأهلي كان بيطالب بركلة جزاء، فكان الحوار مع الكابتن وائل جمعة إنه بيقول له إن في لنا بينالتي».

وأضاف: «فهو قال له: لا، مش بلن، وإن اللاعب لو عمل كده تاني هياخد إنذار، ده اللي حصل».

عصام عبد الفتاح: سنرد على بيان زد

وعن علاقة الواقعة ببيان نادي زد واعتراضه على التحكيم، أكد عبد الفتاح أن من حق النادي الاعتراض، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام سترد على البيان.

وقال: «هو نادي زد أو أي نادي من حقه إنه يعمل بيان أو يعترض على التحكيم، وإحنا كده كده هنرد على زد بكرة، هنرد عليه من خلال تحليل الحالات التحكيمية».

كما كشف أن سيف زاهر تحدث معه بشأن بعض الأمور المتعلقة بالنادي، مؤكدًا أنه لم يتطرق إلى واقعة علي محمود.

وأوضح: «آه، كابتن سيف زاهر كلمني طبعًا وحقه، الكابتن زاهر مجبش سيرة القصة بتاعت علي محمود دي، لا لا لا، مفيهاش القصة دي خالص».

واختتم عبد الفتاح حديثه قائلًا إن سيف زاهر تحدث معه باحترام، مشيرًا إلى أن الحديث تطرق إلى بعض المشكلات التي حدثت في مباراة بالموسم الماضي، مؤكدًا: «قلت له بس إحنا بنبدأ صفحة جديدة مع الكل، إحنا لجنة جديدة، نبدأ صفحة جديدة مع كل الناس ومع كل الأندية».