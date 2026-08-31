قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
عُمان تفتح ممرا صناعيا ولوجستيا أمام المنتجات المصرية نحو أسواق آسيا
من السياسة إلى النقابات.. الاتحاد العام يفتح جسرا جديدا للتعاون المصري الصيني
شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

الحكم محمد معروف
الحكم محمد معروف
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، تفاصيل حديثه مع الحكم محمد معروف بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا عقب مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن حسم الأمر بشكل نهائي سيكون بعد الاستماع إلى التسجيلات.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات عبر قناة «CBC»، إنه تحدث مع محمد معروف بشأن الواقعة، موضحًا: «كلمت الكابتن محمد معروف بشأن الواقعة، لكن إحنا مش هنقدر نقول حاجة غير لما نرجع للتسجيلات عشان يبقى كل شيء واضح».

وأضاف: «هو نفى طبعًا وقال إن الكلام ده محصلش خالص، وإن الحديث كان مختلف تمامًا عن اللي اتقال».

وأوضح عبد الفتاح، ردًا على سؤال محمد شبانة بشأن ما إذا كان معروف قد حذر أحد اللاعبين من الطرد، أن هناك ما يُعرف بـ«التحكيم الوقائي»، قائلًا: «في حاجة اسمها تحكيم وقائي، يعني أنا أقول لك: إنت عندك إنذار، لو سمحت متعملش حاجة تانية ممكن تطلع بره».

وتابع: «ده تحكيم وقائي، وده حتى موجود في التعديلات الجديدة الخاصة بالتحكيم، لكن إحنا عايزين نسمع زي ما سمعنا من الكابتن محمد معروف، هنسمع من الفار بقى».

وشدد رئيس لجنة الحكام على ضرورة الاستماع إلى التسجيل كاملًا، قائلًا: «الحقيقة موجودة في الفار، وإحنا عايزين نسمع التسجيل كامل ونشوف الحقيقة كاملة».

تفاصيل حديث معروف ووائل جمعة

وكشف عصام عبد الفتاح أن محمد معروف أبلغه بأن الحديث مع وائل جمعة جاء على خلفية اعتراض الأهلي على إحدى الحالات التحكيمية والمطالبة بركلة جزاء.

وقال: «هو كان الكلام اللي مع الكابتن محمد معروف إن كان في اعتراض على حالة ركلة جزاء، إن الأهلي كان بيطالب بركلة جزاء، فكان الحوار مع الكابتن وائل جمعة إنه بيقول له إن في لنا بينالتي».

وأضاف: «فهو قال له: لا، مش بلن، وإن اللاعب لو عمل كده تاني هياخد إنذار، ده اللي حصل».

عصام عبد الفتاح: سنرد على بيان زد

وعن علاقة الواقعة ببيان نادي زد واعتراضه على التحكيم، أكد عبد الفتاح أن من حق النادي الاعتراض، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام سترد على البيان.

وقال: «هو نادي زد أو أي نادي من حقه إنه يعمل بيان أو يعترض على التحكيم، وإحنا كده كده هنرد على زد بكرة، هنرد عليه من خلال تحليل الحالات التحكيمية».

كما كشف أن سيف زاهر تحدث معه بشأن بعض الأمور المتعلقة بالنادي، مؤكدًا أنه لم يتطرق إلى واقعة علي محمود.

وأوضح: «آه، كابتن سيف زاهر كلمني طبعًا وحقه، الكابتن زاهر مجبش سيرة القصة بتاعت علي محمود دي، لا لا لا، مفيهاش القصة دي خالص».

واختتم عبد الفتاح حديثه قائلًا إن سيف زاهر تحدث معه باحترام، مشيرًا إلى أن الحديث تطرق إلى بعض المشكلات التي حدثت في مباراة بالموسم الماضي، مؤكدًا: «قلت له بس إحنا بنبدأ صفحة جديدة مع الكل، إحنا لجنة جديدة، نبدأ صفحة جديدة مع كل الناس ومع كل الأندية».

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام رئيس لجنة الحكام الحكم محمد معروف محمد معروف الأهلي زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل عدم احتفال بعض الخلفاء الراشدين والتابعين بمولد النبي دليل على بدعية الاحتفال؟

فعاليات برنامج «المساجد المحورية

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ 3655 مسجدا

اختتام فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة»

اختتام فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب ماليزيا بدار الإفتاء

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد