كريم حسن شحاتة يطالب بالكشف الكامل عن تسجيلات الـVAR في أزمة محمد معروف

تحدث الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر قناة الحياة، عن الجدل الذي أُثير عقب تصريحاته بشأن الحكم محمد معروف، مؤكدًا أنه ينتظر الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو «VAR» كاملة، دون حذف أو اجتزاء، لكشف حقيقة ما حدث خلال المباراة.

وقال كريم حسن شحاتة: «في نهاية الحلقة، عايز أقول حاجة بخصوص موضوع إمبارح والحكم محمد معروف. الكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، قال إنه هيسمع تسجيلات الـVAR في المباراة عشان يحدد إذا كان الكلام اللي أنا قلته حصل ولا لأ».

وأضاف: «أنا أتمنى فعلًا إن التسجيلات يتم سماعها، لكن تتسمع صح وكاملة، من غير ما يتشال منها حاجة أو يحصل فيها قص، لأن أنا مش عايز أتظلم، وكل اللي بطلبه إن حق ربنا يظهر بالظبط».

وأوضح: «لو فيه حاجة أنا قلتها ومش مظبوطة، نتحاسب عادي جدًا، مفيش عندي أي مشكلة، لكن المهم إن الأحداث اللي اتكلمت عنها إمبارح تتسمع كاملة».

وأشار إلى أن بعض مقاطع الفيديو أظهرت، من وجهة نظره، وجود حوار بين وائل جمعة والحكم محمد معروف، قائلًا: «فيه فيديوهات بتبين صحة كلامي، وبعد ما الكابتن وائل جمعة اتكلم مع الحكم محمد معروف، راح للكابتن حسين عموتة، وبعدها علي محمود اتغير وطلع».

وتابع: «أنا الكلام اللي قلته إمبارح مبغيروش، لكن قلت النهارده إني مش عايز أتكلم تاني في القصة لأنها عملتلي صداع، وجالي مداخلات كتير من قنوات وزملاء إعلاميين، ومرضيتش أتكلم في الموضوع».

وأكد كريم حسن شحاتة أنه كان ينتقد قرارًا تحكيميًا محددًا، قائلًا: «أنا إمبارح كنت بتكلم عن موقف معين للحكم، وبنتقده في موقف محدد، وهو إنه مداش الإنذار التاني لعلي محمود، وأنا شايف إنه كان يستحق الإنذار».

وأضاف: «وفي نفس الوقت قلت إن حصل حوار بين الكابتن وائل جمعة والحكم. والكابتن وائل جمعة قال إمبارح إنه ما اتكلمش خالص وما دارش أي حوار معاه، وبعد ما ظهرت فيديوهات بتبين إن فيه حوار حصل، قال إن الكلام كان عن كرة تانية لعلي محمود وإنها كانت ضربة جزاء، وإنه اعترض عليها، والحكم قال له: مفيهاش حاجة».

وشدد كريم على تمسكه بمطلبه بالاستماع إلى التسجيلات كاملة، قائلًا: «الكابتن عصام عبد الفتاح قال إن التسجيلات هتتسمع؟ أنا عايز كده، وأنا بطالب بكده».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أنا كنت بكلم الكابتن عصام عبد الفتاح قبل الحلقة، والراجل حبيبي، وإحنا في النهاية بننتقد موقف حصل من حكم. أنا بس أتمنى إن الكابتن عصام يسمع الـVAR صح، والتسجيل كله يبقى واضح».

وتابع: «أنا مش بسبق الأحداث، الكابتن عصام قال إنه هيستند للـVAR، وأنا مستني. أنا عارف أنا قلت إيه، وعارف المعلومة جتلي إزاي وإمتى ومن مين، لكن عشان برضه ما أتظلمش وأبقى الحلقة الأضعف، لازم حق ربنا يتم في استماع التسجيل».

واختتم: «الـVAR هيوضح كل حاجة من أول دقيقة، وكل الكلام اللي بيتقال بين الحكم وطاقم التحكيم لحد آخر دقيقة كله متسجل. فأنا عايز في الوقت اللي حصل فيه الحوار مع الكابتن وائل جمعة أسمع اللي حصل بالظبط، وعايز أعرف كمان إيه اللي حصل بعد كده، والتسجيل يطلع للناس كامل من غير ما يتشال منه حاجة. ده ضمير، وهم بيتعاملوا مع الضمير، مش أي حاجة.. وأنا مستني».