نائب رئيس الوزراء يصل العاصمة القيرغيزية "بشكيك" للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى مطار "مناس" الدولي بالعاصمة القيرغيزية "بشكيك"، في مستهل زيارة للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2026، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال الدكتور حسين عيسى لدى وصوله،/ سيتيك جوماقادر أوولو، نائب وزير الخارجية لجمهورية قيرغيزيا، والمستشار إبراهيم حمزة، القائم بالأعمال للبعثة المصرية لدى جمهوريتي كازاخستان وقيرغيزستان.

ومن المقرر أن يلقي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كلمة جمهورية مصر العربية أمام القمة، التي تتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون. وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء والمراقبة وشركاء الحوار، إلى جانب حضور ممثلين رفيعي المستوى عن عدد من المنظمات الدولية.

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور حسين عيسى إلى قيرغيزستان عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الدول المشاركة في القمة، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي منظمات دولية.