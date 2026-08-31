رئيس وزراء إسبانيا يتهم إسرائيل بإشعال أزمة سبتة

اتهم بيدور سانشيز رئيس وزراء إسبانيا روسيا وإسرائيل بأنهما من نشرتا المعلومات المضللة بشأن أزمة سبتة.

وكشف رئيس الوزراء الإسباني خلال مقابلة صحفية مع أيمار بريتوس مقدم برنامج "اليوم باليوم" على إذاعة "لا سير" عن ما يدور بشأن الاتهامات المتعلقة بأزمة الهجرة في سبتة.

وأكد أن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ما حدث"، داعياً في الوقت نفسه إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالمعلومات حول مصدرها، نافيًا حتى الآن أي دور للمغرب.



ودافع بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أمام أيمار بريتوس، عن موقفه قائلاً إن على الحكومة مواجهة أزمة الهجرة في سبتة استناداً إلى معلومات موثقة.



وقال : "يتعين على حكومة إسبانيا التحرك بناءً على البيانات والحقائق، لأن هناك اتهامات تبدو لي خطيرة للغاية، بل ومُضللة، وفي بعض النواحي لا أساس لها من الصحة" .

وصرح قائلاً : "ما زلنا نحقق في ما حدث".

خلال المقابلة، أشار سانشيز أيضًا إلى أن حوالي 90% من الأشخاص الذين دخلوا سبتة يومي 30 و31 يوليو قد عادوا بالفعل إلى المغرب، وأن "حوالي 5000 شخص سيبقون"، من بينهم 1200 قاصر غير مصحوبين بذويهم.



وفيما يتعلق باحتمالية مشاركة المغرب، أكد أنه "لا توجد معلومات" من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تشير إلى تورط السلطات المغربية.