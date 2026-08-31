مارتينيلي خارج حسابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو

تأكد غياب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب آرسنال، عن صفوف الهلال في مواجهة الأهلي المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ويستضيف الهلال نظيره الأهلي، مساء الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا»، في مباراة الكلاسيكو، حيث لن يتمكن مارتينيلي من الظهور مع «الزعيم» رغم اقتراب انتقاله رسميًا إلى الفريق.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، يعود غياب اللاعب إلى ضيق الوقت المتبقي لتسجيله قبل موعد المباراة، رغم توصل الهلال إلى اتفاق مع آرسنال ومارتينيلي بشأن جميع تفاصيل الصفقة.

ومن المنتظر أن يصل الجناح البرازيلي إلى الرياض خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي واستكمال إجراءات انتقاله إلى الهلال.

وانضم مارتينيلي إلى آرسنال في يناير 2019 قادمًا من إيتوانو البرازيلي، ونجح خلال السنوات الماضية في تثبيت نفسه ضمن الخيارات الهجومية للفريق، بينما يمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2027.