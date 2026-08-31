عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لن تقبل بأي تشكيك في منظومة التحكيم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يتجاوز في حق الحكام أو يشكك في نزاهة التحكيم.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع عبر قناة «CBC»: "مش هنرد على كل كلام بيتقال، والناس دخلت في ضماير الناس، ولازم ناخد الأمور ببساطة ونبعد عن التهويل".

وأضاف: "لو كنت أعرف إن الموضوع هيوصل لكده، مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام، وأنا حزين بسبب ما يحدث. أول جولة كانت امتياز للجنة الحكام، والجولة الثانية 7 ونص من 10، وفي بعض الأخطاء، وهنعلن عنها بكرة".

وتابع رئيس لجنة الحكام: "لن نقبل أي تشكيك في التحكيم، وسنضرب بيد من حديد وفقًا للوائح والقانون".

وأردف: "هنضرب بيد من حديد، ومش هنعتذر لحد، ومن يستهين بحق التحكيم أو يشكك في التحكيم، سنتخذ ضده الإجراءات القانونية".

وكشف عبد الفتاح عن اجتماع مرتقب للجنة الحكام، قائلًا: "غدًا سنجتمع في لجنة الحكام، ومع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وهنحاول نشوف حلول كتير جدًا للتحكيم".

وعن واقعة مباراة الأهلي وزد، قال: "سنستمع لتسجيل الـVAR الخاص بمباراة الأهلي وزد غدًا، ثم سنصدر بيانًا رسميًا، ومحمد معروف نفى ما تردد عن كلامه مع وائل جمعة".

وأوضح: "في حاجة اسمها تحكيم وقائي، ولو حصل منه تحذير للاعب، ده طبيعي. وحديث محمد معروف مع وائل جمعة كان عن ضربة جزاء يعترض عليها مدير الكرة بالأهلي، ومعروف كان بيقوله: لا، مش ضربة جزاء".