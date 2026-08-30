مصدر بلجنة الحكام: نجم الأهلي استحق الطرد بعد دهس قدم لاعب زد

فجر مصدر داخل لجنة الحكام مفاجأة من العيار الثقيل حول استحقاق طرد على محمود لاعب النادي الأهلي فى مباراة زد بالدوري المصري.



وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق زد بهدفين نظيفين احرزهما المغربي أشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر.

وقال المصدر إن على محمود لاعب النادي الأهلي استحق البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد بعد دهسه قدم لاعب زد.



وتابع : كان يتعين على محمد معروف الحكم الدولي إشهار البطاقة الصفراء الثانية والطرد ضد على محمود لاعب النادي الأهلي بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب زد.



وأضاف: مجمل مباراة الأهلي وزد لم يحدث بها أي أخطاء سوي عدم طرد على محمود نجم القلعة الحمراء.



يذكر أن الإعلامي كريم حسن شحاتة أكد أن محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد توجه إلى وائل جمعة مدير الكرة في القلعة الحمراء وقال : طلعوا على محمود لإني مش هعرف أحميه.

