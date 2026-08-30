راشفورد يقود مانشستر يونايتد في مواجهة إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة إيبسويتش تاون، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون

حراسة المرمى: لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، برونو فيرنانديز، يوري تليمانس.

خط الهجوم: بريان مبيومو، ماتيوس كونيا، ماركوس راشفورد.

ويحتضن ملعب «أولد ترافورد» مواجهة مانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

صفقة اللحظات الأخيرة .. آرسنال يفتح باب المفاوضات لضم راشفورد

كشفت صحيفة إندبندنت عن تحرك مفاجئ من جانب نادي آرسنال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، من أجل التعاقد مع ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال يدرس تقديم عرض لاستعارة راشفورد، في حال فشل محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، قبل غلق باب الانتقالات.

يأتي اهتمام آرسنال براشفورد في ظل اقتراب جابرييل مارتينيلي من الرحيل إلى الهلال، وهو ما قد يترك الفريق بحاجة إلى تدعيم مركز الجناح الأيسر قبل نهاية الميركاتو.

وتبدو الصفقة معقدة، خاصة أن راشفورد عاد إلى مانشستر يونايتد بعد نهاية إعارته إلى برشلونة، وهناك تقارير تشير إلى تمسك اللاعب بالمنافسة على مكانه في تشكيل الفريق تحت قيادة مايكل كاريك.

وقد تشهد الساعات الأخيرة من الميركاتو مفاجأة كبرى، حال قرر آرسنال اللجوء إلى خيار راشفورد لتعويض فشل صفقة ألفاريز.