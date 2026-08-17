ماجواير: آمل أن يبقى راشفورد في مانشستر يونايتد

أكد هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، أن ماركوس راشفورد يُحسِّن أداء الفريق ويُشكّل تهديدًا حقيقيًا على مستوى تسجيل الأهداف، مُعربًا عن أمله في أن يبقى المهاجم في النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.

ولم يلعب راشفورد مع يونايتد منذ أن فقد مكانته لدى المدرب السابق روبن أموريم، في ديسمبر 2024، حيث أمضى الأشهر الـ 18 الماضية معارًا إلى أستون فيلا وبرشلونة.

ولا يزال مستقبل اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، في نادي طفولته غير واضح، على الرغم من أن المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، مايكل كاريك، وصف اللاعب الدولي الإنجليزي الأسبوع الماضي بأنه "لاعبنا".

وشارك راشفورد، الذي عاد إلى تشكيلة يونايتد، الأسبوع الماضي، بعد فترة راحة طويلة عقب كأس العالم، كبديل في مباراة ودية هُزِمَ فيها فريقه بنتيجة 4-2 أمام نادي ميلان الإيطالي يوم الأحد.

وقال ماجواير: "من الواضح أن فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة، كلاعبين، نأمل أن يبقى راشفورد؛ لأنه إذا فعل، سيكون إضافة قيمة للفريق بإمكانه بالتأكيد تحسين أدائنا".

وأضاف: "لقد رأيتم عندما دخل الملعب، أنه شكَّل تهديدًا حقيقيًا لخط الدفاع كان بإمكانه التسجيل، إنه يُشكِّل تهديدًا كبيرًا".

وأتمّ: "لقد لعبتُ مع ماركوس لسنوات عديدة، وأعلم أن اللعب ضده واللعب معه في التدريبات سيساعدنا".

انطلاق يونايتد

يبدأ مانشستر يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة هال سيتي في 22 أغسطس.