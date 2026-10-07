مصدر مصري مطلع: مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار

أكد مصدر مصري مطلع، أنّ مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد المصدر المطلع، أنّ تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية.

وأشار المصدر إلى أنّ المجتمع الدولي يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات

وتابع أنّ مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولن تشارك فيه، مؤكدا أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة.