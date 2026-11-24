وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية بأنه «أعظم حصار بحري في التاريخ»، مدعيًا أن طهران لم تتمكن من اختراقه منذ بدء تطبيقه في أبريل الماضي.

وقال ترامب، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة عيد الشكر في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية نجحت في منع جميع السفن الإيرانية من تجاوز الحصار، مؤكدًا: «لم تتمكن أي سفينة إيرانية من اختراق حصارنا منذ فرضه».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز تشهد مستويات أعلى مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنقل عبر المضيق كميات من النفط تفوق ما كانت تنقله قبل اندلاع الحرب.

وفي سياق حديثه عن القدرات العسكرية الإيرانية، زعم ترامب أن طهران باتت تمتلك قدرة محدودة على إطلاق الصواريخ، في إشارة إلى تراجع قدراتها العسكرية في أعقاب المواجهات الأخيرة.

في المقابل، توعد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بالعمل على كسر الحصار البحري الأمريكي، مؤكدًا أن بلاده سترد «بكل قوة» على أي هجوم جديد يستهدفها.

وكتب رضائي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن إيران تعتزم مواجهة الحصار المفروض عليها، في موقف يعكس تمسك طهران برفض الإجراءات الأمريكية واستعدادها للتصعيد حال تعرضها لهجوم جديد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وتصاعد الخلاف بشأن حرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو قيود على حركة الملاحة فيه مصدر قلق للأسواق الدولية وأمن الطاقة العالمي.