كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) لاختراق سيبراني أدى إلى كشف بعض المعلومات غير المصنفة سرية، في أحدث حادثة أمنية تطال مؤسسات استخباراتية أمريكية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «نيويورك تايمز»، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن المؤسستين اكتشفتا أخيراً اختراقاً إلكترونياً استهدف شبكة تُستخدم في جمع المعلومات المتاحة للعموم وتحليلها، بهدف استخلاص معلومات ذات قيمة استخباراتية.

وبحسب التقرير، لم تتضح حتى الآن طبيعة المعلومات التي تمكن المخترقون من الوصول إليها، أو حجم البيانات التي تعرضت للكشف.

غموض بشأن حجم الاختراق

ولم تكشف المعلومات المنشورة عن هوية الجهة المسؤولة عن الاختراق أو توقيت تنفيذه، كما لم يتضح ما إذا كان قد أثر في عمليات جمع المعلومات وتحليلها داخل المؤسستين.

ويختلف النظام المتضرر، بحسب التقرير، عن الشبكات المخصصة لتداول المعلومات المصنفة سرية، دون أن تتوفر تفاصيل إضافية بشأن مدى تأثر الأنظمة الأخرى.

حوادث تقنية سابقة

يأتي الكشف عن الاختراق بعد سلسلة من الاضطرابات التقنية التي شهدتها مؤسسات أمريكية خلال نوفمبر الجاري، من بينها تعطل شبكة اتصالات داخلية مصنفة سرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA).

وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن الأعطال التقنية السابقة لم تظهر مؤشرات على ارتباطها بهجمات سيبرانية منسقة، مرجعين بعضها إلى أعمال الصيانة والتحديثات الأمنية.

ولم يثبت وجود صلة بين تلك الأعطال والاختراق الذي كُشف عنه اليوم، فيما لا تزال تفاصيل الحادثة الجديدة محدودة.