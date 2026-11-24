أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوصول إلى قدرات إنتاجية تبلغ 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2030 يمثل ضرورة لتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء، ومواكبة التوسع الصناعي والعمراني والزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية.

33 ألف عامل يشاركون في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

وأوضح عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، أن قرار إنشاء محطة الضبعة النووية استند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستهدف تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحطات النووية تمثل إضافة مهمة لمزيج الطاقة المصري، وتسهم في تأمين احتياجات الدولة خلال السنوات المقبلة.

وأشار وزير الكهرباء إلى مشاركة نحو 33 ألف عامل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، من بينهم 30 ألف عامل مصري، لافتًا إلى أن الكوادر والشركات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي العاملين بالمشروع.

وأضاف أن الشركات المصرية تنفذ مجموعة متنوعة من الأعمال، تشمل الإنشاءات والتصنيع، موضحًا أنه جرى إنشاء ورش تصنيع داخل موقع الضبعة لتوفير احتياجات تنفيذ المشروع، بما يسهم في دعم القدرات المحلية وتعزيز مشاركة الصناعة الوطنية في مختلف مراحل الإنشاء.