نقلت وكالة ​إرنا الإيرانية ‌للأنباء عن الحرس الثوري ​قوله إن ​سفينة حاويات توقفت اليوم ⁠الثلاثاء بعد ​أن اصطدمت بلغم ​في أثناء إبحارها في مسار "غير مصرح ​به" قرب ​مضيق هرمز.

اصطدام سفينة حاويات بلغم بحري

وذكرت وسائل إعلام ‌رسمية ⁠في وقت سابق أن السفينة استُهدفت بعدما ​أوقفت ​تشغيل ⁠أنظمة الملاحة وتحديد ​المواقع، ورفضت ​الامتثال ⁠لتعليمات حركة الملاحة البحرية، من ⁠دون ​تقديم ​مزيد من التفاصيل.

وتحقق الولايات المتحدة في احتمال تورط إيران في عشرات الهجمات السيبرانية التي استهدفت ناقلات الطاقة، وسط مخاوف من أن طهران توسّع نطاق الحرب من خلال عمليات إلكترونية ومخططات إرهابية تستهدف أمريكيين بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين.



ويُعتقد أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل النفط والغاز البترولي المسال والمنتجات الكيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار قد تعرضت لهجمات، بحسب الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر.



وأضافت الصحيفة أن بعض السفن تلقت أيضًا تحذيرات وتهديدات بوجود قنابل، تشير إلى احتمال تفجير تلك السفن، مشيرة إلى أن إيران تُعد المشتبه به الرئيسي في الهجمات، فيما ترى السلطات الأمريكية أن روسيا أيضًا قد تكون متورطة.