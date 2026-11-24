أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مجرد نية السفر والاستعداد له وتجهيز الحقائب لا يبيح للمسلم الجمع بين الصلوات أو قصرها، موضحًا أن رخص السفر تبدأ بعد الشروع في الرحلة ومفارقة حدود المدينة.

حكم جمع الظهر والعصر قبل السفر من المنزل

وأوضح الطحان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم إذا بدأ رحلته وخشي فوات وقت صلاة العصر، لكنه يصلي العصر أربع ركعات ما دام لم يخرج من حدود المدينة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن قصر الصلاة يكون بعد مغادرة حدود المدينة، إذا كانت مسافة السفر تزيد على 80 كيلومترًا، موضحًا أن رخصة القصر والجمع تجوز للمسافر حتى لو كان سيعود إلى مدينته في اليوم نفسه.

وفي سياق آخر، أوضح الطحان حكم القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، مؤكدًا أنه ليس واجبًا، وأن تركه لا يبطل الصلاة، باعتباره من المسائل التي لا ينبغي أن تكون سببًا للخلاف أو التشدد بين المصلين.