مع التقدم في العمر، قد يواجه كبار السن صعوبة في أداء بعض المهام اليومية، ويصبحون أكثر احتياجًا إلى مساعدة الآخرين، لكن هذا لا يعني أن فقدان القدرة على الحركة أو الاعتماد على النفس أمر حتمي مع الشيخوخة.

عادات يومية تساعد كبار السن على الاعتماد على أنفسهم

ويمكن لبعض العادات اليومية أن تساعد كبار السن على الحفاظ على قوتهم البدنية واستقلاليتهم لأطول فترة ممكنة، من خلال الاهتمام بصحة العضلات والعظام والأوتار، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء المناسب.

ووفقًا لما ذكره موقع «Fox News»، نقلًا عن خبراء وأطباء، فإن الحفاظ على الاستقلالية مع التقدم في العمر يتطلب الاهتمام بالجهاز العضلي الهيكلي، واتباع مجموعة من العادات التي تدعم الحركة والقوة البدنية.

- الاستمرار في الحركة وممارسة النشاط البدني:

يساعد النشاط البدني كبار السن على الحفاظ على قدرتهم على أداء الأنشطة اليومية باستقلالية، مثل المشي والتحرك داخل المنزل والخروج لقضاء الاحتياجات.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأنشطة بدنية مناسبة، مثل المشي وركوب الدراجات والتمارين المائية، التي يمكن أن تدعم اللياقة والقدرة على الحركة.

وحتى مع الشعور بآلام في الوركين أو الركبتين، قد تكون الحركة الخفيفة والأنشطة داخل حمام السباحة، عندما يصل الماء إلى مستوى الصدر، خيارات مناسبة لبعض الأشخاص، وفقًا لحالتهم الصحية وقدرتهم البدنية.

لكن من المهم عدم ممارسة التمارين عند التعرض لإصابة حديثة أو الشعور بألم شديد، واستشارة الطبيب لتحديد النشاط الآمن والمناسب.

عادات يومية تساعد كبار السن على الاعتماد على أنفسهم

- ممارسة تمارين تقوية العضلات:

تساعد تمارين تقوية العضلات كبار السن على الاحتفاظ بالقدرة على أداء مهام أساسية، مثل النهوض من الكرسي وصعود السلالم وحمل أكياس المشتريات، وهي أنشطة ترتبط بشكل مباشر بالاعتماد على النفس.

ولا يعني التقدم الكبير في العمر أن بناء العضلات أو تحسين القدرة الحركية أصبح مستحيلًا؛ إذ تشير أبحاث أولية أجرتها الدكتورة ماريا فياتاروني بجامعة تافتس إلى إمكانية استعادة بعض الوظائف الحركية وتحسين القدرة البدنية حتى في سن التسعين.

وتؤكد هذه النتائج أهمية عدم الاستسلام لفكرة أن ضعف العضلات جزء لا يمكن تغييره من الشيخوخة، مع اختيار التمارين المناسبة لقدرات كل شخص.

ويوصي المعهد الوطني للشيخوخة بممارسة أنشطة تقوية العضلات يومين على الأقل أسبوعيًا، مع استهداف مجموعات العضلات الرئيسية، والحصول على فترات راحة بين جلسات التدريب.

ومن التمارين التي يمكن الاستعانة بها:

ـ استخدام أحزمة المقاومة.

ـ رفع الأوزان اليدوية الخفيفة.

ـ ممارسة تمارين وزن الجسم.

ـ أداء بعض تمارين القوة أثناء الجلوس، وفقًا للقدرة البدنية.

وينبغي للمبتدئين البدء تدريجيًا، مع الاستعانة بالطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي عند الحاجة، لتجنب الإصابات واختيار التمارين الملائمة.

عادات يومية تساعد كبار السن على الاعتماد على أنفسهم

- تناول كمية كافية من الطعام والبروتين:

قد يقل تناول الطعام لدى بعض كبار السن مع التقدم في العمر، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على حصول الجسم على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الطاقة والعضلات.

ورغم أن احتياجات الجسم من السعرات الحرارية قد تنخفض مع التقدم في السن، فإن ذلك لا يعني تقليل الطعام بصورة تؤدي إلى نقص البروتين أو الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة.

ووفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة، يساعد الاهتمام بالتغذية المتوازنة وتناول مصادر البروتين على دعم صحة العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن أن يدرجها كبار السن في نظامهم الغذائي:

المأكولات البحرية.

منتجات الألبان.

منتجات الصويا المدعمة.

الفاصوليا.

العدس.

ومن الأفضل توزيع مصادر البروتين على الوجبات المختلفة خلال اليوم، مع مراعاة الاحتياجات الغذائية والحالة الصحية لكل شخص، إذ تختلف كمية الطعام والسعرات الحرارية المطلوبة حسب الوزن ومستوى النشاط والحالة الصحية.

عادات يومية تساعد كبار السن على الاعتماد على أنفسهم

- التخلي عن فكرة أن الضعف أمر حتمي مع الشيخوخة:

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن التقدم في العمر يعني بالضرورة الانتقال من النشاط والحيوية إلى الضعف وفقدان القدرة على الحركة.

لكن الخبراء يؤكدون أن بعض جوانب القوة والقدرة البدنية يمكن الحفاظ عليها وتحسينها من خلال النشاط المنتظم والتغذية المناسبة وتمارين تقوية العضلات.

كما ينصح الأطباء الأبناء بالتحدث مباشرة مع آبائهم كبار السن حول المساعدة التي يحتاجون إليها، والبحث عن وسائل الدعم المتاحة، بما في ذلك البرامج والخدمات المجتمعية.

فقد يتردد بعض كبار السن في طلب المساعدة من أبنائهم خوفًا من أن يصبحوا عبئًا عليهم، ولذلك فإن المبادرة بالسؤال عن احتياجاتهم قد تساعد على توفير الدعم المناسب، مع الحفاظ على استقلاليتهم وكرامتهم.

عادات يومية تساعد كبار السن على الاعتماد على أنفسهم

كيف يحافظ كبار السن على استقلاليتهم لأطول فترة ممكنة؟

يعتمد الحفاظ على القدرة على الحركة وأداء المهام اليومية على مجموعة من العوامل، أبرزها ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقوية العضلات، والحصول على التغذية الكافية، وعدم اعتبار التراجع البدني أمرًا لا يمكن التعامل معه.

ومع ذلك، يجب أن تكون التمارين والتغييرات الغذائية مناسبة للحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى من يعانون أمراضًا مزمنة أو مشكلات في المفاصل أو التوازن.