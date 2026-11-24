حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، اليوم الثلاثاء، من اقتراب العالم من مرحلة قد تُترك فيها قرارات الحياة والموت في النزاعات المسلحة للآلات بشكل كامل، داعية الدول إلى وضع قواعد دولية واضحة وملزمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، قبل أن يصبح التحكم في هذه التكنولوجيا أمرًا بالغ الصعوبة.

وقالت سبولياريتش، خلال جلسة نقاش مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول "حل النزاعات في عصر التغير التكنولوجي السريع"، إن الذكاء الاصطناعي لن يضع بنفسه حدودًا لاستخدامه في الحروب، مؤكدة أن مسؤولية وضع هذه الحدود تقع على عاتق الدول.

وأشارت إلى أن المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، الذي عقد في جنيف الأسبوع الماضي، اختتم دون التوصل إلى تفويض واضح وفوري لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونًا لتنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، رغم تسارع تطور هذه التكنولوجيا وغياب تفاهم دولي مشترك حول كيفية استخدامها في الحروب.

وحذرت من خطورة الانتظار حتى تصبح قدرات الذكاء الاصطناعي العسكرية واسعة الانتشار أو راسخة أو شديدة القوة، بحيث يتعذر فرض رقابة فعالة عليها، مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا تُستخدم بالفعل في تسريع العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية على المدنيين.

وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الحكم البشري يظل ضروريًا عند تقييم كل هجوم عسكري، حتى إذا كانت الأنظمة المستخدمة قادرة على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بدقة، مؤكدة أنه لا يجوز الاستغناء عن المسؤولية البشرية في القرارات المتعلقة باستخدام القوة.

وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تدعو إلى وقف جميع التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، وإنما تطالب بوضع أطر وقواعد دولية واضحة تنظم تطوير هذه الأنظمة واستخدامها، بما يضمن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

واختتمت سبولياريتش تحذيراتها بالتأكيد على أنه دون ضوابط دولية، سيستمر اختبار هذه التكنولوجيا في ساحات القتال، وسيظل المدنيون يتحملون عواقب التجربة والخطأ، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل قبل أن تتجاوز التطورات التكنولوجية قدرة الدول على تنظيمها والسيطرة عليها.