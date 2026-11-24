دخل النادي الأهلي مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الفني، بعدما أعلن توجيه الشكر للمدرب المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا القرار، يرتفع عدد التغييرات على مستوى القيادة الفنية داخل الأهلي إلى 6 فترات تدريبية منذ رحيل السويسري مارسيل كولر في أبريل 2025، خلال نحو 19 شهرًا، في سلسلة شهدت تعاقب أكثر من مدرب على المسؤولية.

كولر بداية التغييرات الفنية في الأهلي

بدأت سلسلة التغييرات برحيل السويسري مارسيل كولر في 26 أبريل 2025، عقب خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز، ليتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت.

وفي مايو 2025، أعلن الأهلي التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي قاد الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن تنتهي تجربته في أغسطس من العام نفسه، عقب الخسارة أمام بيراميدز.

عماد النحاس وريبيرو وتوروب

عاد عماد النحاس لتولي المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة للمرة الثانية، عقب رحيل ريبيرو، قبل أن يستقر الأهلي على التعاقد مع الدنماركي ييس توروب في أكتوبر 2025.

واستمرت تجربة توروب حتى يونيو 2026، عندما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد، بعد موسم لم يحقق خلاله الفريق النتائج المنتظرة، لينهي الدوري في المركز الثالث ويودع دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

عموتة آخر ضحايا التغييرات الفنية

وفي 15 يونيو 2026، أعلن الأهلي تعيين المغربي الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق، بعقد يمتد لموسمين، خلفًا لييس توروب، وسط آمال باستعادة الاستقرار وتحسين النتائج.

لكن تجربة عموتة لم تستمر طويلًا، إذ قررت إدارة الأهلي توجيه الشكر له يوم 24 نوفمبر 2026، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ليصبح المدرب الأحدث في قائمة الراحلين عن القيادة الفنية للفريق.

وبذلك، تتواصل التغييرات داخل الجهاز الفني للأهلي، بعدما شهدت الفترة الماضية تولي عماد النحاس المسؤولية مرتين بصورة مؤقتة، إلى جانب تجارب ريبيرو وتوروب وعموتة، عقب رحيل كولر، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الإدارة لاختيار المدير الفني الجديد.