قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستحق، من وجهة نظره، تقديرًا استثنائيًا، مؤكدًا أنها «امتياز مع مرتبة الشرف، وكلها شرف»، ومشددًا على أن هذا التقييم يتعلق بالسياسة الخارجية، حتى وإن كانت له ملاحظات واختلافات بشأن بعض جوانب السياسة الداخلية.



وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ من يعرفونه يدركون أنه قد يختلف أحيانًا مع بعض القرارات أو المواقف المتعلقة بالسياسة الداخلية، لكن موقفه من السياسة الخارجية المصرية واضح، وسيظل متمسكًا به خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن السنوات العشر القادمة ستكشف بصورة أوسع عن طبيعة هذه السياسة وأبعادها.

وأوضح أنه لا يتذكر وجود موقف دولي شابت فيه السياسة الخارجية المصرية شبهة، أو قضية تعاملت فيها الدولة بوجهين، أو تحرك دولي كانت مصر طرفًا فيه متآمرًا، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور لم تحدث، وأن سجل السياسة الخارجية المصرية، بحسب تقييمه، يعكس مواقف نزيهة وواضحة.



وأشار إلى أن الأيام تثبت يومًا بعد يوم أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تهجير الفلسطينيين كانت إدارة تاريخية ووطنية وعربية صادقة، وأن الموقف المصري لم يكن مجرد خطاب معلن، بل موقفًا حقيقيًا تمسكت به الدولة رغم ما تعرضت له من ضغوط.



وأكد أن اتخاذ موقف مبدئي في ظل ظروف اقتصادية صعبة لم يكن أمرًا سهلًا، موضحًا أنه كان من الممكن، وفقًا للتصور الذي طرحه، أن يجري استغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الدخول بمساومة بشأن تهجير الفلسطينيين.

وضرب مثالًا افتراضيًا على ذلك، قائلًا إنه كان من الممكن أن يأتي مسؤول استخباراتي ويطرح فكرة استقبال عدد من الفلسطينيين، مع التهوين من حجمهم والقول إنهم لن يشعروا بوجودهم في شوارع الهرم وفيصل، وإن الأمر يمكن أن ينتهي بسهولة، مقابل إسقاط جزء من الديون المصرية.



وأشار إلى أن مصر كانت تواجه دينًا يبلغ 166 مليار دولار، وكان من الممكن، وفق هذا السيناريو الافتراضي، طرح إسقاط نصفه أو جزء منه مقابل قبول التهجير، معتبرًا أن مثل هذه المساومة كانت تبدو سهلة من الناحية الحسابية، وأن البعض كان يمكن أن يروج لفكرة أن أعداد الفلسطينيين لن تكون ملحوظة داخل مصر.

لكنه شدد على أن الدولة لم تتعامل مع القضية بهذه الطريقة، لأن الأمر بالنسبة إليها مسألة مبدأ، وليس صفقة يمكن عقدها مقابل مكاسب اقتصادية أو تخفيف أعباء الديون.