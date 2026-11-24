أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن تنظيم ورشة متخصصة في فن التمثيل واختبارات الأداء، يقدمها أحمد إسماعيل، مدير اختيار الممثلين (كاستينج دايركتور)، وذلك ضمن فعاليات دورته الثانية، التي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، تحت شعار «سينما تحيي الأمل».

وتهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرف على كواليس اختيار الممثلين للأعمال السينمائية والدرامية، وفهم المعايير الفنية والمهنية التي تحكم هذه العملية، إلى جانب اكتساب رؤى عملية حول كيفية الاستعداد لاختبارات الأداء «الأوديشن»، وتطوير المهارات اللازمة لتقديم أداء مقنع أمام الكاميرا.

وتتناول الورشة عددًا من المحاور المهمة، من بينها كيفية تفكير مدير اختيار الممثلين عند البحث عن الممثل المناسب للدور، والعناصر التي يتم تقييمها خلال اختبارات الأداء، فضلًا عن كيفية تحليل مشاهد الأوديشن والاستعداد لها خلال وقت قصير، والتعرف على أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الممثلون أثناء الاختبارات وطرق تجنبها.

كما تتيح الورشة للمشاركين فرصة الاستفادة من الخبرة العملية لأحمد إسماعيل في مجال اختيار الممثلين، من خلال لقاء يجمع بين الرؤية الفنية والتجربة المهنية، ويسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الممثل ومدير الكاستينج، بما يساعد المشاركين على فهم أدواتهم الفنية وتطوير حضورهم وثقتهم أمام الكاميرا.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي على دعم المواهب الشابة، وتنمية قدرات المهتمين بصناعة السينما، وإتاحة فرص للتعلم والتفاعل المباشر مع المتخصصين، من خلال برنامج متنوع من الورش واللقاءات المهنية التي تسعى إلى ربط المعرفة النظرية بالتجارب العملية، وفتح آفاق جديدة أمام الراغبين في دخول المجال السينمائي وتطوير مهاراتهم.