طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، أحدث أغانيه بعنوان «أسمر وحلاوته سمارة»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «أسمر وحلاوته سمارة» من كلمات أحمد كاستيلو، وألحان محمد رمضان، وتوزيع إسلام ساسو.

يعود محمد رمضان إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال «عشماوي»، بعد غياب استمر 4 سنوات عن الدراما الرمضانية، منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض عام 2023.



قصة «عشماوي»

يجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية «خليفة»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وهو ما استُوحي منه اسم العمل «عشماوي».

وتدور الأحداث حول «خليفة»، الأب لثلاث بنات، الذي يعيش حياة هادئة ومستقرة مع أسرته، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عقب تعرض ابنته، التي تجسد شخصيتها الفنانة جيسيكا حسام الدين، لأزمة قاسية تغيّر مجرى الأحداث، ليجد الأب نفسه أمام أصعب اختبار في حياته، وسط صراع إنساني وقانوني شديد القسوة.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رمضان، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، ومحمد عبد الحافظ، وعصام السقا، وجيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي.