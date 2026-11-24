لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي من تيار ضغط عالى، أثناء وجوده داخل أرض زراعية بمدينة قها بمحافظة القليوبية، حيث فارق الحياة في موقع الحادث، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بدائرة قسم شرطة قها.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثمان شخص.

وكشفت المعاينة أن الوفاة نتجت عن تعرضه لصعق كهربائي من تيار ضغط عالٍ، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وسؤال أهلية المتوفى.