يعتزم الجيش الأمريكي تفجير مواد كيميائية تُستخدم في صناعة المتفجرات بولاية أيوا صباح الأربعاء، بعدما حصل على موافقة محكمة استئناف اتحادية، في قضية أثارت حالة من الارتباك وشهدت تطورًا غير معتاد من الرئيس دونالد ترامب.

تفجير مواد كيميائية



وقال الجيش، في بيان صدر مساء الاثنين، إنه سيمضي قدمًا في عملية التخلص المنضبط من 68 برميلًا تحتوي على مادة أزيد الرصاص، بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية والاتحادية.



وقال القائم بأعمال وزير الجيش آدم تيل، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القرار اتُّخذ بالتوافق، مضيفًا أن جميع الجهات المختصة والخبراء يؤيدون هذه الخطوة، وأن حاكمي ولاية أيوا الحالي والمنتخب يرون أن القرار ينبغي أن يكون بيد الخبراء.

وكانت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة قد قالت، في وقت سابق الاثنين، إن وكالة حماية البيئة الأمريكية أدرجت ضمانات كافية في تصريح الطوارئ للحد من انتشار الغبار.

وأوضحت المحكمة أن هذه الشروط تعالج المخاوف التي أثارتها جماعات بيئية رفعت دعوى قضائية لوقف عملية التفجير.



وأشار القضاة إلى الحواجز التي أقيمت حول المنطقة التي تُخزن فيها البراميل، إلى جانب القيود المرتبطة بالظروف الجوية.

كما أشاروا إلى اشتراطات تتعلق بالإخطار المسبق للجمهور، وتحديث نماذج محاكاة انتشار الملوثات في الهواء، وإجراء عمليات الرصد البيئي وأخذ العينات.



وأضاف القضاة أن سجلات القضية أظهرت أن الجيش درس مجموعة واسعة من البدائل، بما في ذلك استخدام مواد كيميائية أخرى لتحييد أزيد الرصاص، إلى جانب المعالجة الحرارية.



وفي تطور غير معتاد، قال ترامب، بصفته القائد الأعلى للجيش، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الاثنين، إنه يريد، إلى جانب موافقة المحكمة، موافقة الحاكم المنتخب روب سان على عملية التفجير.