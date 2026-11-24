سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 54.50 جنيه في أعلى سعر بيع بين 15 بنكًا جرى تحديث أسعارها اليوم.

وجاء أعلى سعر شراء عند 54.400 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما بلغ أعلى سعر بيع 54.500 جنيه في المصرف نفسه، وتراوحت أسعار الشراء المعروضة بين 54.250 و54.400 جنيه، وأسعار البيع بين 54.350 و54.500 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

• مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 54.400 جنيه، بيع 54.500 جنيه.

• بنك قناة السويس: شراء 54.350 جنيه، بيع 54.450 جنيه.

• بنك HSBC: شراء 54.341 جنيه، بيع 54.444 جنيه.

• البنك المركزي المصري: شراء 54.306 جنيه، بيع 54.444 جنيه.

• المصرف العربي الدولي: شراء 54.300 جنيه، بيع 54.400 جنيه.

• بنك مصر: شراء 54.300 جنيه، بيع 54.400 جنيه.

• البنك الأهلي المصري: شراء 54.290 جنيه، بيع 54.390 جنيه.

• البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 54.290 جنيه، بيع 54.390 جنيه.

• بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 54.290 جنيه، بيع 54.390 جنيه.

• بنك البركة: شراء 54.290 جنيه، بيع 54.390 جنيه.

• المصرف المتحد: شراء 54.290 جنيه، بيع 54.390 جنيه.

• كريدي أجريكول: شراء 54.280 جنيه، بيع 54.380 جنيه.

• بنك التعمير والإسكان: شراء 54.280 جنيه، بيع 54.380 جنيه.

• بنك الإسكندرية: شراء 54.270 جنيه، بيع 54.370 جنيه.

• البنك العقاري المصري العربي: شراء 54.250 جنيه، بيع 54.350 جنيه.

وتشمل القائمة البنوك التي حدّثت أسعارها اليوم على الموقع، وقد استُبعد بنكا QNB الأهلي والبنك المصري الخليجي لأن أسعارهما المعروضة قديمة ولم تُحدّث منذ أيام.

ما أعلى سعر للدولار اليوم؟

بلغ أعلى سعر بيع للدولار اليوم 54.500 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما سجل أعلى سعر شراء 54.400 جنيه في المصرف نفسه، وذلك بين البنوك المحدثة أسعارها على الموقع.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.290 جنيه للشراء و54.390 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 54.300 جنيه للشراء و54.400 جنيه للبيع.

لماذا تختلف أسعار الدولار بين البنوك؟

تظهر الأسعار المعروضة اليوم متقاربة لكن غير متطابقة من بنك لآخر، إذ يعرض كل بنك سعري الشراء والبيع الخاصين به، وتتفاوت الأرقام المنشورة بفروق بسيطة بين بنك وآخر.

هل سعر الدولار موحد في البنوك المصرية؟

الأسعار المعروضة اليوم غير موحدة بين البنوك، فبينما سجلت بنوك كبرى مثل الأهلي المصري والتجاري الدولي 54.290 جنيه للشراء و54.390 جنيه للبيع، عرضت بنوك أخرى أسعارًا أعلى وصلت إلى 54.400 جنيه للشراء و54.500 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم نحو 54.500 جنيه في أعلى سعر بيع مسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما تراوحت الأسعار في معظم البنوك المحدثة على الموقع بين 54.25 و54.40 جنيه للشراء و54.35 و54.50 جنيه للبيع.