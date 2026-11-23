تبدأ مشكلات المرارة بأعراض بسيطة للغاية تتشابه مع اضطرابات المعدة، لكن تكرارها أو شدتها قد يشير إلى وجود مشكلة تستدعي الفحص.

وقد كشف موقع هيلث لاين عن أعراض الإصابة بالمرارة

أعراض الإصابة بالمرارة :



-ألم أعلى البطن: الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يمتد إلى منتصف البطن ويزداد بعد تناول الوجبات الدسمة.



-ألم الكتف الأيمن: قد يمتد ألم المرارة إلى الكتف الأيمن أو منطقة الظهر، خاصة عند وجود حصوات تسبب انسدادًا أو التهابًا.



-الغثيان: الشعور المتكرر بالغثيان، خاصة بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وقد يصاحبه عدم ارتياح بالمعدة ورغبة في القيء.



-القيء: قد يحدث القيء نتيجة نوبات ألم المرارة، ويزداد احتمال ظهوره عندما تكون الحصوات مصحوبة بالتهاب أو انسداد في القنوات المرارية.



-الانتفاخ: الشعور بالامتلاء والانتفاخ بعد الأكل، مع زيادة الغازات وصعوبة الهضم، وقد يختلط ذلك بأعراض القولون أو اضطرابات المعدة.



- عسر الهضم: قد يعاني المصاب من صعوبة هضم الطعام، خاصة الوجبات الدسمة، مع شعور بالثقل وعدم الراحة يستمر لفترة بعد تناول الطعام.

-الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يشير إلى التهاب المرارة، خاصة إذا صاحبه ألم مستمر بالبطن أو غثيان شديد يستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.

-اصفرار الجلد والعينين: ظهور اصفرار بالجلد أو بياض العينين قد يحدث عند انسداد القنوات المرارية، ويستدعي فحصًا طبيًا عاجلًا لتحديد السبب.

-تغير لون البول: قد يصبح البول داكنًا بصورة ملحوظة نتيجة ارتفاع مادة البيليروبين بالدم، خاصة عند وجود انسداد في القنوات المرارية.



-تغير لون البراز: قد يصبح لون البراز فاتحًا أو شاحبًا عند تعطل وصول العصارة الصفراوية للأمعاء .