باعتراف إذاعة الجيش الإسرائيلي، ارتفعت اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة بنسبة ضخمة تصل إلى 74% خلال عامين فقط، ما يقول بحجم التخريب الذي يقوم به المستوطنون.

نفذ المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 400 هجوم أسفرت عن سقوط ضحايا أو أضرار في الممتلكات خلال موسم حصاد الزيتون هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية إن هذا الرقم أعلى من أي موسم سابق .

منذ شهر سبتمبر، تضررت أكثر من 4000 شجرة وشتلة، وتعرضت أكثر من 25000 كيلوجرام من المنتجات للتخريب أو السرقة ، وفقًا لفريق العمل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يضم رؤساء كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية.

وقد امتد العنف أيضاً إلى المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين وضعتهما اتفاقيات أوسلو الثانية لعام 1995 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل أو جزئي، حيث واجه الفلسطينيون هجمات أقل من هذا القبيل في السنوات الماضية.

كما تم استهداف نشطاء التضامن والصحفيين والدبلوماسيين .



وقالت المجموعة إن الدعوات السابقة الموجهة إلى السلطات الإسرائيلية لحماية الفلسطينيين وضمان وصولهم الآمن إلى بساتينهم لم تُستجب لها. وأضافت: "بدلاً من ذلك، رأينا قبولاً ودعماً ومشاركة".

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، قامت السلطات الإسرائيلية باقتلاع أو إتلاف أكثر من 10000 شجرة وشتلة مملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومعظمها أشجار زيتون.

بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية وخلف جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية ، تمنع القوات الإسرائيلية ملاك الأراضي من دخول بساتينهم ما لم يحصلوا أولاً على تصريح إسرائيلي.

حتى في الحالات التي يتم فيها تحديد مواعيد الوصول، كانت الفترة الزمنية قصيرة للغاية، وغالباً ما يتبعها إلغاءات أو رفض الدخول أو طرد أو هجمات.

انتشرت المستوطنات على نطاق واسع لدرجة أن قلة من المجتمعات الفلسطينية لم تتأثر بهذه القيود، التي تمتد عملياً إلى ما هو أبعد من المناطق الموضحة على خريطة "التنسيق" الإسرائيلية. ومع عجز الآلاف عن الوصول إلى أشجارهم، تتلف محاصيلهم.



يعتمد ما يقدر بنحو 80 ألفاً إلى 100 ألف أسرة فلسطينية في الضفة الغربية على الزيتون وزيت الزيتون، وهو قطاع يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي . كما يحمل محصول الزيتون أهمية اجتماعية وثقافية عميقة.

تمنع القيود المفروضة على مدار العام ج القيام بالأعمال الأساسية مثل التقليم والتسميد ومكافحة الآفات، مما يؤدي إلى انخفاض مطرد في إنتاجية الأشجار والمحاصيل المستقبلية، وتقويض سبل العيش والأمن الغذائي.