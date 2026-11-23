يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة علي فالح الزيدي، في زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مباحثات تستهدف بحث سبل تعميق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.