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تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.. حيث أكدا الحرص على دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة واحتواء التوترات في المنطقة.

وناقش الطرفان كذلك مستجدات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وتعزيز مسار المفاوضات بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويصون مؤسساته الوطنية.

كما تطرق الوزيران إلى الأوضاع في ليبيا حيث أكد وزير الخارجية أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية.

وشدد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.