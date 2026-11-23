تواصل القوات البحرية التابعة للجيش الليبي تنفيذ عمليات تأمين وتمشيط واسعة على امتداد سواحل مدينة بنغازي، في إطار جهودها لتعزيز الأمن البحري ومراقبة المناطق الساحلية، والتحقق من عدم وجود أي تهديدات محتملة قد تؤثر على سلامة المدينة أو أمن سواحلها.

وتشمل العمليات تحركات ميدانية لقطع وعناصر بحرية تابعة للجيش الليبي، بهدف تمشيط المناطق الساحلية ومراقبة التحركات البحرية، والتأكد من خلو المياه والمواقع المحيطة بالساحل من أي أنشطة مشبوهة أو مخاطر أمنية محتملة.

وتأتي هذه التحركات في سياق الإجراءات الأمنية التي تتخذها القوات المسلحة الليبية لتعزيز السيطرة على السواحل، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تطورات قد تمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت رئاسة أركان القوات البحرية، في بيان، أن الوحدات البحرية والجوية تعاملت مع التهديدات التي شهدها ميناء بنغازي، فجر الأحد، وفقا للإجراءات العسكرية المعتمدة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، التي تواصل مهامها لتأمين السواحل والمنشآت الحيوية.

وفي هذا السياق، باشرت القوات البحرية عمليات إنقاذ طاقم السفينة التجارية التي تعرضت للاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفراده، بالتعاون مع الجهات المختصة، فيما أكدت القيادة العسكرية أن الوضع في المدينة تحت السيطرة، وأن القوات تمتلك الإمكانات والتجهيزات اللازمة لرصد التهديدات والتعامل معها.

خلفية التطورات الأمنية في بنغازي

وتأتي عمليات التمشيط في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها سواحل وميناء بنغازي، الأحد، إذ أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي التصدي لأكثر من 12 زورقا مسيرا محملا بالمتفجرات، كانت تتجه نحو المدينة، في محاولة لاستهداف مواقع ومنشآت بحرية.

كما شهدت قاعدة بنغازي البحرية انفجارا على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، وأشارت التحقيقات الأولية التي أعلنتها الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إلى ترجيح تعرض السفينة لهجوم باستخدام مسيرات، بينما أصيب 10 أشخاص من الليبيين والروس، وفقا لما نقلته مصادر طبية.

وفي حادث منفصل، تعرضت سفينة تجارية ترفع علم مالطا للاستهداف قبالة سواحل بنغازي، قبل أن تتدخل القوات البحرية لإجلاء طاقمها وتأمين سلامته.

وشددت رئاسة أركان القوات البحرية على أن حماية السيادة الوطنية وتأمين المياه الإقليمية والسواحل الليبية، والحفاظ على أمن المنشآت والمصالح والثروات الوطنية، تمثل مسؤولية أساسية لا تهاون فيها، مؤكدة استمرار حالة الاستنفار والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الهجمات التي شهدها ميناء بنغازي ومحيطه، محذرة من تحول ليبيا إلى ساحة للصراعات الخارجية.