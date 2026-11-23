تدخل المنافسة على لقب الدوري الممتاز مرحلة جديدة من الحسابات المعقدة مع عودة عجلة المسابقة للدوران اليوم بثلاث مواجهات تحمل تأثيرات مباشرة على شكل جدول الترتيب في مقدمتها القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز التي تتجاوز أهميتها حدود الحصول على ثلاث نقاط لتتحول إلى مواجهة فاصلة في صراع فرض السيطرة على البطولة بينما يتربص الزمالك بأي تعثر لمنافسيه من أجل العودة بقوة إلى دائرة المنافسة.

وتتجه الأنظار إلى مباريات الجولة التاسعة التي تشهد مواجهة الجونة أمام الزمالك في الخامسة مساء على استاد خالد بشارة قبل أن يستضيف وادي دجلة نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة مساء على استاد السويس بالتزامن مع القمة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في مواجهة تجمع المتصدر بصاحب المركز الثاني.

الأهلي وبيراميدز.. صدام الطموح والخبرة على قمة الدوري

تحظى مباراة الأهلي وبيراميدز بالاهتمام الأكبر في ظل الصراع المباشر بين الفريقين على صدارة المسابقة إذ يدخل الفريق السماوي اللقاء متربعا على القمة برصيد 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثماني الأولى بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة ويبحث عن انتصار يعيد المنافسة إلى نقطة أكثر تقاربا.

ولا تتوقف أهمية المباراة عند فارق النقاط الأربع لكنها تمتد إلى طبيعة المشروعين المتنافسين؛ فالأهلي يخوض المواجهة بخبرته الطويلة في التعامل مع المباريات الكبرى والضغوط المرتبطة بالمنافسة على البطولات في الوقت الذي يدخل فيه بيراميدز اللقاء بطموح تأكيد أن التطور الذي شهده خلال المواسم الأخيرة أصبح كافيا لمزاحمة القطبين على اللقب المحلي.

وفي المقابل يدرك الأهلي أن الفوز سيحمل أكثر من مجرد ثلاث نقاط إذ سيقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة ويمنح الفريق دفعة معنوية مهمة بعد فقدان أربع نقاط بالتعادل أمام المقاولون العرب والقناة كما سيعيد فتح المنافسة على القمة أمام جماهيره التي تنتظر تحولا واضحا في مستوى الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أما الخسارة فستمنح بيراميدز فرصة توسيع الفارق إلى سبع نقاط وتضع الأهلي أمام مهمة أكثر صعوبة في مطاردة الصدارة بينما يمثل التعادل نتيجة تخدم حسابات الزمالك بصورة أكبر بعدما تمنحه فرصة تقليص الفارق مع الفريقين حال نجاحه في الفوز على الجونة.

عموتة أمام اختبار جديد.. هل ينجح الأهلي في التخلص من تذبذب الأداء؟

يدخل الأهلي القمة وسط حالة من التباين بين النتائج التي يحققها الفريق والانطباعات التي تتركها عروضه داخل الملعب فبالرغم من احتلاله المركز الثاني واقترابه من المتصدر فإن الأداء لم يصل حتى الآن إلى المستوى الذي كانت تنتظره الجماهير مع بداية الموسم.

ويعتمد عموتة على الاستحواذ وتنويع الحلول الهجومية من خلال استغلال الأطراف والاختراق من العمق مع وجود المغربي أشرف بن شرقي في الجبهة اليسرى وأحمد سيد زيزو في الجانب الأيمن بينما تتنوع الخيارات في مركز رأس الحربة بين بقرار ومنصف بن جديد مع إمكانية الاستعانة بطاهر محمد طاهر وفقا لاحتياجات المباراة.

وفي منطقة الوسط يمثل مروان عطية أحد أهم عناصر التوازن داخل الفريق بفضل قدرته على أداء الأدوار الدفاعية والمساهمة في بناء الهجمات إلى جانب إمام عاشور الذي قد تشكل مشاركته نقطة تحول في أداء الأهلي لما يمتلكه من قدرة على التقدم بالكرة واختراق خطوط المنافس وصناعة المساحات أمام زملائه.

كما يعول الجهاز الفني على أكرم توفيق وعلي محمود في تنفيذ المهام الدفاعية وتأمين وسط الملعب مع امتلاك حسين الشحات والساعي خيارات إضافية تمنح الفريق مرونة في التحرك الهجومي وتغيير شكل اللعب خلال اللقاء.

وعلى المستوى الدفاعي يظل ياسر إبراهيم أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني بينما تتحدد هوية شريكه في قلب الدفاع وفقا للرؤية الفنية بين هادي رياض وأشرف داري وياسين مرعي في حين يبدو محمد هاني الأقرب لشغل مركز الظهير الأيمن بعد التحسن الملحوظ في مستواه خلال الفترة الأخيرة مع وجود توفيق محمد ضمن الخيارات المطروحة في الجبهة اليسرى.

بيراميدز يدخل القمة بسلاح الاستقرار وتعدد الحلول

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز المواجهة مدعوما ببداية استثنائية على مستوى النتائج بعدما نجح في تحقيق ثمانية انتصارات متتالية ليؤكد امتلاكه شخصية تنافسية مختلفة ويضع نفسه في مقدمة المرشحين للمنافسة على اللقب.

ولا يعتمد الفريق السماوي على لاعب واحد في صناعة الفارق وإنما يمتلك مجموعة متنوعة من العناصر القادرة على تغيير نتيجة المباريات بداية من زيكو وزلاكة والفاخوري مرورا بمصطفى فتحي وأحمد عبدالقادر وصولا إلى ناصر ماهر الذي يمثل أحد أبرز مفاتيح اللعب في وسط الملعب.

الزمالك يترقب قمة الأهلي وبيراميدز

بعيدا عن المواجهة المباشرة بين الأهلي وبيراميدز يدخل الزمالك اختبارا لا يقل أهمية أمام الجونة إذ يدرك الفريق الأبيض أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته في المنافسة على الاحتفاظ بلقب الدوري خاصة مع اشتعال الصراع بين منافسيه على القمة.

ويتوجه الزمالك إلى الغردقة بهدف واضح يتمثل في العودة بالنقاط الثلاث التي ترفع رصيده إلى 22 نقطة وتمنحه فرصة الاقتراب من الصدارة مع انتظار نتيجة مواجهة الأهلي وبيراميدز التي قد تفتح أمامه الباب للقفز إلى المركز الثاني أو تقليص الفارق مع المتصدر.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى التعامل مع مواجهة الجونة بتركيز كبير بعيدا عن حسابات المنافسين خصوصا أن المباراة تمثل فرصة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب قبل الدخول في مراحل أكثر صعوبة من الموسم.

وعلى الرغم من أن الزمالك استعاد توازنه في الدوري بعد بعض النتائج المتذبذبة فإن خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد في الجولة السادسة كشفت الفارق بين طموحات الفريق وقدرته على ترجمة هذه الطموحات أمام المنافسين الكبار.

ويحصل معتمد جمال المدير الفني للزمالك على دفعة مهمة مع عودة عدد من العناصر التي غابت خلال الفترة الماضية بعدما اقترب محمود بنتايك وحسام أشرف وأحمد عبدالرحيم إيشو من العودة وهو ما يمنحه خيارات إضافية على مستوى التشكيل والتغييرات.

الجونة يبحث عن طوق النجاة أمام حامل اللقب

يدخل الجونة المواجهة في وضع صعب بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار خلال الجولات الثماني الأولى ليبقى في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط جمعها من ثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم.

وتكشف الأرقام عن حجم الأزمة التي يعاني منها الفريق بعدما سجل خمسة أهداف فقط واستقبلت شباكه 11 هدفا ليصبح مطالبا بتقديم مباراة مختلفة أمام الزمالك من أجل إيقاف نزيف النقاط واستعادة الثقة.

الاتحاد السكندري ووادى دجلة.. صراع خارج حسابات القمة

وفي مواجهة أخرى ضمن مباريات الجولة التاسعة يلتقي الاتحاد السكندري مع وادي دجلة في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين رغم ابتعادها عن دائرة الصراع المباشر على الصدارة.

ويخوض الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة مستهدفا مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة بما يمنحه فرصة الدخول في المنافسة على المراكز المتقدمة.

أما وادي دجلة فيسعى إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد الفرق التي تقدم مستويات جيدة ومواصلة تحسين موقعه في جدول الترتيب.