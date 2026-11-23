أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق والمحلل الرياضي، عبر قناة الأهلي، ثقته في حضور جماهير القلعة الحمراء ومساندتها للفريق خلال مواجهة الغد، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي اعتادت الوقوف خلف فريقها في الأوقات الصعبة والحاسمة.

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وقال بلال إن اللاعبين يجب أن يشعروا بقيمة ودور الجماهير التي تساندهم باستمرار، وتواصل دعمهم ولا تصدق أي أحاديث تتردد، مؤكدًا أهمية تقدير هذا الدعم داخل الملعب.

وأضاف أن جماهير الأهلي دائمًا ما تكون على الموعد في المواقف المهمة، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق اللاعبين لتقديم أداء يليق باسم النادي وتطلعات جماهيره.