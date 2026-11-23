شن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، هجومًا على فكرة مشاركة إمام عاشور، لاعب الأهلي، في التشكيل الأساسي خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن الدفع به على حساب اللاعبين الذين تألقوا خلال الفترة الماضية يمثل ظلمًا فنيًا لهم.

وقال تامر عبد الحميد، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، إنه لا يشجع الأهلي أو بيراميدز، وإنما يساند الزمالك، مشيرًا إلى أنه يركز دائمًا على ناديه ولا ينشغل بالفرق الأخرى.

وتحدث لاعب الزمالك السابق عن موقف بيراميدز في سباق الدوري المصري، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا مميزًا، وتجاوز مرحلة التقييم المعتاد بعدما أصبح منافسًا قويًا على اللقب.

وأضاف أن بيراميدز يتقدم على الأهلي بفارق 4 نقاط، وأن فوزه في المواجهة المقبلة سيمنحه فرصة توسيع الفارق إلى 7 نقاط، وهو ما سيضع الفريق الأحمر تحت ضغوط كبيرة، إلى جانب تأثير ذلك على حسابات الزمالك في المنافسة.

وأوضح عبد الحميد أن الضغوط الأكبر تقع على الأهلي، معتبرًا أن التعادل سيكون بمثابة خسارة كبيرة للفريق، بينما سيظل بيراميدز في صدارة جدول الترتيب حتى حال خسارته أمام المارد الأحمر.

وأشار إلى أن فوز الأهلي على بيراميدز سيكون في مصلحة الزمالك، لأنه سيقلص الفارق مع المتصدر، بينما يمثل التعادل النتيجة الأفضل للفريق الأبيض، وفقًا لحساباته في المنافسة على الدوري.

وفي سياق آخر، وجه تامر عبد الحميد انتقادات لفكرة البدء بإمام عاشور في التشكيل الأساسي للأهلي أمام بيراميدز، قائلًا: «تيشيرت الأهلي تقيل وكبير، تيشيرت الأهلي قد 500 إمام عاشور».

وأضاف: «لو عموتة ابتدى بكرة بإمام عاشور، البقاء لله في غرفة لبس النادي الأهلي»، في إشارة إلى اعتراضه على مشاركة اللاعب أساسيًا على حساب العناصر التي ظهرت بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور يمتلك القدرة على استعادة مستواه سريعًا، سواء مع ناديه أو منتخب مصر، لكنه يرى أن الأنسب هو وجوده على مقاعد البدلاء والاستعانة به وفقًا لاحتياجات المباراة.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أن الدفع بإمام عاشور أساسيًا، على حساب اللاعبين المتألقين مؤخرًا، سيكون أمرًا غير مقبول وظلمًا فنيًا واضحًا للعناصر التي اجتهدت وقدمت مستويات جيدة مع الفريق.