كشف الدكتور محمد زكي عيد، الأستاذ المساعد بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، عن تقنية حديثة لإنتاج الزبادي الشمسي بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية الحديثة المنشورة خلال عامي 2025 و2026 أثبتت إمكانية تصنيع زبادي عالي الجودة باستخدام منظومات حرارية شمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على الكهرباء والوقود.

وأوضح عيد لـ"صدي البلد " أن هذه التقنية تمثل حلًا واعدًا للمناطق الريفية التي تعاني من عدم استقرار الكهرباء أو ارتفاع تكاليف الطاقة، كما تفتح المجال أمام المزارعين وصغار المنتجين لتحويل اللبن الخام إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، بدلًا من بيعه بأسعار منخفضة، بما يعزز دخلهم ويوفر منتجات غذائية صحية للمجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن تصنيع الزبادي يمر بمراحل فنية دقيقة، تبدأ بتسخين اللبن لإجراء البسترة والقضاء على الميكروبات الضارة، ثم تبريده وإضافة البكتيريا النافعة، يلي ذلك الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للتخمير تصل إلى نحو 42 درجة مئوية، حتى يكتسب اللبن خصائص الزبادي، ثم تبريده سريعًا، لافتًا إلى أن هذه المراحل تستهلك كميات من الطاقة تمثل عبئًا اقتصاديًا على المشروعات الصغيرة.

تكاليف الإنتاج

وأضاف أن الطاقة تمثل ما بين 10% و20% من تكاليف الإنتاج في الصناعات الغذائية، وهو ما يجعل تقنيات التصنيع المعتمدة على الطاقة المتجددة خيارًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والحاجة إلى توفير مصادر طاقة مستقرة.

ولفت إلى أن السر في أنظمة إنتاج الزبادي الشمسي لا يكمن في الألواح الشمسية وحدها، وإنما في استخدام مواد تعرف باسم «مواد تغيير الطور» وهي مواد قادرة على تخزين الحرارة وإطلاقها تدريجيًا، موضحًا أنها تعمل بمثابة بطارية حرارية، ويمكن تشبيهها بالشمع الذي يمتص الحرارة عند ذوبانه ثم يعيد إطلاقها ببطء أثناء التبريد والتجمد.

وأوضح أن بعض الأنظمة تعتمد على شمع البارافين المخلوط بشمع العسل، حيث يمتص الحرارة خلال ساعات النهار ويذوب، ليخزن الطاقة الحرارية، ثم يطلقها تدريجيًا بعد غروب الشمس، بما يحافظ على دفء حاوية التخمير ويسمح باستمرار العملية لساعات دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

وأكد أن نتائج الأبحاث أظهرت قدرة بعض الأنظمة على إطلاق الحرارة لمدة تصل إلى 6 ساعات دون تعرض مباشر لأشعة الشمس، فيما تمكنت تصميمات أكثر تطورًا من الحفاظ على درجة حرارة التخمير المناسبة لمدة تتراوح بين 10 و11 ساعة، وهو ما يعزز إمكانية استخدامها خلال الليل أو في الأيام التي تقل فيها شدة الإشعاع الشمسي.

وأوضح عيد أن الدراسات سجلت نتائج اقتصادية وتشغيلية لافتة، حيث يمكن للنظام الواحد إنتاج نحو 45 لترًا من الزبادي في الدفعة الواحدة، بما يعادل قرابة 224 عبوة سعة 200 مل، كما يصل توفير الطاقة السنوي إلى 82.2% مقارنة بالطرق التقليدية، مع تقليل وقت المعالجة بنسبة تصل إلى 34.2% بفضل أنظمة التحكم الذكي وتقليل التدخل اليدوي.

وأضاف أن الجدوى الاقتصادية للتقنية تتضح أيضًا من فترات استرداد تكلفة الاستثمار، إذ تشير بعض التصميمات إلى إمكانية استرداد تكلفة تركيب النظام خلال نحو 4.5 أشهر، بينما تصل في تصميمات أخرى إلى قرابة 40 يومًا، وفقًا لاختلاف الإمكانيات والتكاليف وظروف التشغيل، فضلًا عن تحقيق عوائد سنوية جيدة نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة وتحسين كفاءة الإنتاج.

وفيما يتعلق بجودة المنتج، أكد أن الدراسات المقارنة بين الزبادي المنتج باستخدام الأنظمة الشمسية الحرارية والزبادي المصنع داخل الحاضنات الكهربائية التقليدية أظهرت تقاربًا في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية، بما يشمل الطعم والقوام والحموضة، دون وجود فروق ذات دلالة إحصائية في عدد من المؤشرات.

وأشار إلى أن بعض الدراسات رصدت تماسكًا أعلى في الزبادي المنتج بالطاقة الشمسية، كما أثبتت التحليلات الميكروبيولوجية سلامة المنتج وعدم الكشف عن بكتيريا ضارة في العينات محل الدراسة، إلى جانب احتفاظه بمستويات جيدة من البكتيريا النافعة «البروبيوتيك»، التي تسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي.

وشدد عيد على أن تطبيق تقنية الزبادي الشمسي يحمل فوائد متعددة للمزارعين، من خلال تمكينهم من تصنيع اللبن ورفع قيمته الاقتصادية، كما يتيح للمستهلك الحصول على منتجات محلية بأسعار أكثر تنافسية، ويسهم بيئيًا في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأكد أن الزبادي الشمسي يمثل نموذجًا تطبيقيًا لتوظيف الابتكار العلمي في خدمة قطاع الغذاء والطاقة، ويعكس أهمية التوسع في حلول التصنيع المستدام، خاصة المشروعات الصغيرة والريفية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.