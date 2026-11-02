انتهت صلاحية الزبادي؟.. 4 علامات تكشف لك إن كان آمناً للأكل أم يجب التخلص منه

يحتل الزبادي مكانة أساسية على مائدة كثير من الأسر، سواء في وجبة الإفطار أو العشاء، كما تعتمد عليه الأمهات في إعداد وجبات الأطفال، لكن انتهاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العبوة يثير تساؤلات حول إمكانية تناوله، خاصة إذا كان محفوظًا داخل الثلاجة ولم تظهر عليه تغييرات واضحة.

ولا يعني تجاوز التاريخ المدوّن على العبوة بالضرورة أن الزبادي أصبح فاسدًا في جميع الحالات، إذ تختلف دلالة تواريخ المنتجات الغذائية بين تاريخ يحدد أفضل جودة للمنتج وتاريخ يرتبط بمدة صلاحيته الموصى بها، كما تؤثر ظروف التخزين ودرجة الحرارة وفتح العبوة في سلامة الطعام.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن بعض تواريخ المنتجات الغذائية تشير إلى الجودة وليس بالضرورة إلى السلامة، لكن ظهور علامات التلف يستدعي التخلص من الطعام وعدم تناوله.

4 علامات تكشف فساد الزبادي

هناك مجموعة من العلامات التي يمكن أن تساعدك في اكتشاف التغيرات غير الطبيعية في الزبادي، وأبرزها:

1- ظهور العفن على السطح

يُعد ظهور بقع بيضاء غير معتادة أو خضراء أو سوداء على سطح الزبادي أو الغطاء علامة واضحة على التلف، ويجب التخلص من العبوة بالكامل، حتى لو كان العفن موجودًا في جزء صغير فقط، وعدم الاكتفاء بإزالة الجزء المصاب.

2- تغير الرائحة

للزبادي رائحة حمضية طبيعية نتيجة عملية التخمير، لكن إذا تحولت الرائحة إلى رائحة كريهة أو عفنة أو غير معتادة، فمن الأفضل عدم تناوله والتخلص منه.

3- تغير القوام بشكل غير طبيعي

قد تلاحظين انفصال كمية من السائل عن الزبادي، وهذا السائل يُعرف بمصل اللبن، ولا يعني وحده فساد المنتج، لكن ظهور قوام لزج أو مخاطي أو تكتلات غير معتادة قد يشير إلى التلف.

4- تغير اللون أو ظهور بقع غير معتادة

يتميز الزبادي بلونه الأبيض أو الكريمي، وقد يكون لونه مختلفًا قليلًا بحسب مكوناته، لكن ظهور بقع ملونة أو تغير واضح وغير معتاد في اللون يستدعي التخلص منه، خاصة إذا صاحبه تغير في الرائحة أو القوام.

هل يمكن تناول الزبادي بعد انتهاء تاريخ الصلاحية؟

تشير إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن تواريخ بعض المنتجات الغذائية ترتبط بالجودة والطعم أكثر من ارتباطها بموعد محدد تصبح فيه غير آمنة، لكن ذلك لا يعني أن جميع المنتجات يمكن تناولها بعد انتهاء التاريخ المدوّن عليها.

وتتوقف سلامة الزبادي على عدة عوامل، منها ما إذا كانت العبوة مغلقة أو مفتوحة، ومدى الالتزام بحفظها في الثلاجة، وعدم تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحفاظ على درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، وعدم ترك الأطعمة التي تحتاج إلى التبريد في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة إذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة مئوية.

نصائح للحفاظ على الزبادي لأطول فترة ممكنة

احفظي الزبادي داخل الثلاجة فور شرائه.

أغلقي العبوة جيدًا بعد كل استخدام.

استخدمي ملعقة نظيفة وجافة عند تناول الزبادي.

تجنبي ترك العبوة خارج الثلاجة لفترات طويلة.

لا تتناولي الزبادي إذا ظهرت عليه علامات العفن أو التلف، حتى لو كان تاريخ الصلاحية لا يزال ساريًا.

ومن المهم الانتباه إلى أن الرائحة والمظهر الطبيعيين لا يضمنان وحدهما خلو الطعام من الميكروبات المسببة للأمراض، لذلك تظل ظروف التخزين السليم والالتزام بتعليمات العبوة من أهم عوامل الحفاظ على سلامة الزبادي.

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