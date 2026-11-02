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الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية
محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات الأكاديمية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الأكاديمية لدارسيها، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وممثلي الوزارات المختلفة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أركان حرب محمد محمود عوض، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كلمة رحب خلالها بالحضور، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما أكد حرص الأكاديمية على مواكبة أحدث طرق التأهيل للدارسين وفقًا لمنظومة تكنولوجية متطورة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم تلك الفعاليات لتعزيز قيم الأخوة والترابط مع الدول الشقيقة والصديقة.

أعقب ذلك تكريم عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر من مستشاري الأكاديمية، كما تم استعراض أبرز البطولات والتضحيات التي حققها رجال القوات المسلحة، ودورهم في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، تلا ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية التي عكست دور الفن في التعبير عن قضايا الأمة المصرية وتاريخها العريق.

وعلى هامش الفعاليات، أُقيم معرض للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين، ومعرض للكتب والمطبوعات بمشاركة مختلف المؤسسات والهيئات الفكرية والثقافية.


 

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية القوات المسلحة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل

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