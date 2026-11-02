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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينهي العمليات العسكرية وينسحب من الخليل بعد حصار لمدة 10 أيام

عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة الخليل
عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة الخليل
خاطر عبادة

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية بعد عملية عسكرية شنها قبل عشرة أيام إثر هجوم نفذه فلسطينيان وأدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وفق وكالة فرانس برس عن مسئول عسكري.


وقال المسئول: "صباح اليوم وبعد استكمال جميع الأنشطة الميدانية انسحب الجنود من منطقة الحملة العسكرية في الخليل وستتواصل الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء الضفة الغربية".


وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بشن عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية ما أثار احتجاجات من قبل السكان الفلسطينيين وذلك بعد هجوم نفذه فلسطينيان في 23 أكتوبر أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين عند حاجز تفتيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية.


واتهم مسئولون فلسطينيون نتنياهو باستغلال العملية لحشد التأييد قبل الانتخابات العامة التي أجريت في إسرائيل الثلاثاء الماضي، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن عمليتها تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف جنودها.


تهجير وهدم وإغلاق مداخل المدينة


وذكر مسئولون محليون أن الجيش قام بتهجير آلاف السكان في الخليل وهدم منازل بالإضافة إلى متاجر وطرق ومصانع منذ وقوع الهجوم لكن لم يتضح الحجم الدقيق للعملية.


وأغلق الجيش معظم مداخل مدينة الخليل مما أدى إلى تقييد حرية التنقل بشدة للفلسطينيين بمن فيهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

الأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي


وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الأسبوع إن تهجير السكان يثير "مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب" مضيفا أن "التهديدات بإخلاء أحياء بأكملها ومحوها تثير مخاوف جدية من حدوث تطهير عرقي".


وتوسع بناء المستوطنات بشكل سريع في عهد حكومة نتنياهو وتعتبرها هيئات الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل.


واتسمت فترة حكم الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو بتصاعد عنف المستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين.
 

جيش الاحتلال إسرائيل نتنياهو الخليل الضفة الغربية

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