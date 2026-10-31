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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إجازات 2027.. أول العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس

العطلات الرسمية المرتقبة
العطلات الرسمية المرتقبة
خالد يوسف

بالتزامن مع قرب اسدال الستار على عام مليء بالتحديات والفعاليات، تتجه أنظار الملايين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وقطاعي الأعمال و الخاص، فضلاً عن الجموع الطلابية في مختلف المراحل التعليمية، نحو أجندة العطلات الرسمية المرتقبة مطلع العام القادم، حيث يمثل البحث عن أول إجازة رسمية في عام 2027 أولى اهتمامات المواطنين الطامحين لاقتناص فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس، التخطيط للرحلات القصيرة، أو قضاء أوقات استثنائية رفقة العائلات مع استهلال العام الجديد.


موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد في مقدمة العطلات المنتظرة خلال العام الجديد، حيث من المقرر أن توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، لتكون أول إجازة رسمية مرتقبة خلال العام الجديد، وتشمل العاملين والطلاب وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة للإجازات لكل فئة.

إجازة عيد الميلاد المجيد

ويتيح تزامن الإجازة مع عطلة نهاية الأسبوع الحصول على ثلاثة أيام متتالية من الراحة، تبدأ الخميس وتستمر حتى السبت، حال اعتماد الخميس إجازة رسمية.

هل توجد إجازات رسمية متبقية في 2026؟

اختُتمت الإجازات الرسمية المدرجة في جدول عام 2026 بإجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر، التي وافقت الثلاثاء 6 أكتوبر، مع منح العاملين إجازة يوم الخميس 8 أكتوبر وفقًا للقرار الصادر آنذاك.

إجازات رسمية

ولا يتبقى ضمن الجدول المعلن لعام 2026 مناسبات رسمية أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لتقتصر العطلات المتبقية على الإجازات الأسبوعية المعتادة.

إجازة 25 يناير أولى عطلات العام بعد عيد الميلاد

من المنتظر أن توافق ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الاثنين 25 يناير 2027، لتكون ثاني مناسبة رسمية مرتقبة خلال العام، بعد عيد الميلاد المجيد، مع خضوع موعد الإجازة الفعلي لأي قرارات تصدرها الحكومة بشأن تنظيم العطلات الرسمية.

إجازة 25 يناير


لماذا تتصدر عمليات البحث في هذا التوقيت؟

​تجدد الأرصدة والفرصة الأولى: يتسابق الجميع لمعرفة موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للاستفادة القصوى من العطلات المتصلة بنهاية الأسبوع.


​تنظيم الجداول والخطط الشخصية: يتيح التعرف المبكر على مواعيد العطلات للشركات والمؤسسات والمدارس تنظيم خططها التشغيلية والتعليمية بدقة.


​مؤشرات الاهتمام الجماهيري: تعكس الكثافة البحثية العالية مدى أهمية استغلال أيام الراحة الرسمية في رسم استراتيجيات السفر والاسترخاء المبكرة.

إجازات 2027 أول العطلات الرسمية الجهاز الإداري للدولة فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس ثورة 25 يناير

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