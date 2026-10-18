موعد أول إجازة رسمية في 2027.. كم يوم عطلة متبقي في 2026؟

​تستعد الدولة والقطاعان الحكومي والخاص لطي صفحة الإجازات الرسمية لعام 2026، بالتزامن مع انتهاء آخر العطلات القومية، ودخول الأجواء الشتوية واقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي.

وبينما خلت الشهور الأخيرة من العام من أي عطلات رسمية جديدة، تظل أيام العطلات الأسبوعية هي المتنفس الأساسي للمواطنين حتى نهاية ديسمبر.

​أولاً: خريطة العطلات الرسمية لعام 2026

و​شهد عام 2026 العديد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي اختتمت رسمياً بإجازة عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر 6 أكتوبر) والتي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

​أخر إجازة رسمية مضت: عيد نصر 6 أكتوبر (6 أكتوبر 2026).

​الإجازات الرسمية المتبقية: لا توجد أي إجازات أو عطلات رسمية أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026.

​أول إجازة رسمية قادمة لعام 2027: ستكون يوم الأربعاء 7 يناير 2027 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

​ثانياً: حساب أيام العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت) المتبقية

و​مع انتهاء العطلات الرسمية، يتركز حساب الأيام المتبقية حتى نهاية العام على عطلتي الجمعة والسبت من كل أسبوع باعتبارهما الراحة الأسبوعية للموظفين والطلاب في القطاعين:

​بالنظر إلى الفترة المتبقية من شهر أكتوبر (بدءاً من منتصف أكتوبر وحتى 31 أكتوبر) وشهرين كاملين (نوفمبر وديسمبر)، يبلغ إجمالي أيام الجمعة والسبت المتبقية نحو 22 إلى 24 يوم عطلة أسبوعية موزعة بالتساوي على عطلات نهاية الأسبوع حتى نهاية عام 2026.

​ثالثاً: نظرة سريعة على المواعيد المقبلة البارزة

​تطبيق التوقيت الشتوي: ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة في أواخر شهر أكتوبر (الجمعة 30 أكتوبر 2026)، لتستقر مواعيد الغلق والفتح الرسمية للمحلات والمطاعم طوال فصل الشتاء.

​الاستعداد للعام الجديد: تتجه الأنظار مع اقتراب الأيام الأخيرة من ديسمبر نحو استقبال إجازات عام 2027 وفي مقدمتها إجازات أعياد الميلاد وعطلات شهر يناير.