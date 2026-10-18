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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 طرق لاستخراج وثيقة الزواج.. احصل عليها فورا من هنا

وثيقة الزواج
وثيقة الزواج
قسم الخدمات

​تُسهل الدولة على المواطنين إجراءات استخراج المستندات الرسمية، وتُعد وثيقة الزواج من أهم الوثائق التي يحتاجها المتزوجون لإنهاء معاملاتهم المختلفة. 

وهناك 3 طرق رئيسية وميسرة لاستخراج وثيقة الزواج في مصر (إلكترونياً، تقليدياً، أو عبر الماكينات الذكية):  

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​أولًا: الاستخراج الإلكتروني الذكي (بوابة مصر الرقمية أو وزارة الداخلية)

و​تتيح هذه الطريقة للمواطنين إتمام الخدمة عن بُعد واستلام الوثيقة في المكان المفضل:

خطوات التسجيل: الدخول على موقع مصر الرقمية، اختيار خدمة الأحوال المدنية، ثم تحديد خدمة استخراج وثيقة الزواج.  

الدفع والاستلام: يمكن دفع الرسوم أونلاين بأي طريقة دفع متاحة، وتحديد مكان الاستلام بدقة (البيت، العمل، أو أي مكان يختاره المواطن لتصله الوثيقة أينما كان).  

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​ثانيًا: الاستخراج من السجلات المدنية العادية أو الآلية

وهي ​الطريقة التقليدية المعتمدة لمن يفضل التعامل المباشر:

التوجه للمقر: الذهاب إلى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية (السجل المدني) مع إحضار بطاقة الرقم القومي (تكون سارية) وصورة العقد الأصلية للاطلاع عليها.  

إجراءات الخدمة: استيفاء النموذج المخصص لذلك، دفع الرسوم المقررة، والاستلام في نفس اليوم.  

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​ثالثًا: الاستخراج الفوري عبر الماكينات الذكية في المولات الكبرى

أما ​للباحثين عن السرعة ودون أي تدخل بشري، توفر وزارة الداخلية ماكينات إصدار فوري في العديد من المولات التجارية الكبرى:  

طريقة الاستخدام: إدخال البيانات داخل الماكينة، الدفع، والانتظار للحظات ليتم طباعة الوثيقة فورياً.  

​أبرز المولات والمقرات التي تتوفر بها خدمة الاصدار الفوري:

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  • ​مول العرب / مدينة السادس من أكتوبر  
  • ​مول مصر / مدينة السادس من أكتوبر  
  • ​داندي مول / طريق مصر اسكندرية الصحراوي (منطقة أكتوبر)  
  • ​سيبي سنتر الماظة / مصر الجديدة  
  • ​المعادى كارفور / المعادي  
  • ​مول سيتي ستارز / مدينة نصر  
  • ​مكسيم مول ومول الحمد / الخامس  
  • ​مول أفينو / الرحاب

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​في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والداخلية وحرصاً على رعاية مصالح أبناء الجاليات المصرية في الخارج وتلبية لاحتياجاتهم، أعلنت وزارة الخارجية عن الجدول الزمني المبدئي لإيفاد لجان متخصصة من مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

و​تتيح هذه اللجان للمواطنين إمكانية إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى استخراج بدل الفاقد وتعديل البيانات.

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​الجدول الزمني المبدئي للجان

  • ​الأردن وإمارات أبوظبي ودبي: من ٣ إلى ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦.
  • ​قطر ولبنان والكويت: من ١٧ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦.
  • ​السعودية (جدة والرياض): من ٣١ أكتوبر إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
  • ​اليونان وإيطاليا: من ١٤ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٦.
  • ​فرنسا: من ٢٨ نوفمبر إلى ٨ ديسمبر ٢٠٢٦.

​إرشادات هامة للمواطنين

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التواصل المسبق: تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين في الدول المذكورة سرعة التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعنية، للتعرف على الخطوات والإجراءات والمواعيد الدقيقة لتقديم الخدمة.

المواطنون في الدول المجاورة: أتاحت الوزارة للمصريين المقيمين في الدول المجاورة للدول المستضيفة للجان، إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة عبر التقدم لمقار البعثات خلال الفترات المحددة، شريطة التنسيق المسبق مع البعثة المعنية.

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