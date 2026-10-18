لخدمة كبار السن بمكاتب التوثيق.. ربط الشهر العقاري بقاعدة بيانات الأحوال المدنية

​في خطوة تاريخية غير مسبوقة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة العدل عن بدء الربط الإلكتروني بين منظومة "الشهر العقاري" وقاعدة بيانات "الأحوال المدنية".

وتتيح هذه الخطوة النوعية منح كبار السن أولوية خاصة في إنهاء معاملاتهم داخل مكاتب التوثيق بشكل آلي ودون أي تدخل بشري.

​تحول طموح نحو التحول الرقمي والتيسير على المواطنين

​ويأتي هذا التطوير في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التوثيق وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن خلال هذا الربط الآلي، يتم تحديد أحقية كبار السن في الحصول على الأولوية بسهولة ويسر، بما يراعي احتياجاتهم الخاصة ويضمن لهم بيئة خدمة ملائمة تقدر مسيرتهم العمرية وتوفر عليهم وقت وجهد الانتظار.

​توجيهات قضائية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

و​تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وذلك في إطار تعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول كبار السن على كافة الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى إرساء قواعد الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم نموذج عملي للخدمات الحكومية الذكية التي تحترم كرامة المواطن وتلبي احتياجاته بكفاءة عالية.

تفاصيل شهادة ووديعة "رد الجميل" لكبار السن من بنك ناصر الاجتماعي

و​تُعد شهادة (أو وديعة) "رد الجميل" إحدى أبرز الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي (تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي) المخصصة خصيصاً لكبار السن، وتأتي لتقديم عوائد تنافسية وتسهيلات مصرفية لدعم هذه الفئة.

​الفئة المستهدفة وشروط الاستثمار

​السن القانوني: مخصصة لكبار السن ممن هم في سن 60 سنة فأكثر.

​قيمة الشهادة: تبدأ من 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

​الحد الأقصى للاستثمار: يصل إلى 2 مليون جنيه مصري كحد أقصى للعميل الواحد.

​دوريات وعوائد الصرف (حسب مدة الشهادة)

و​تتنوع خيارات العائد ودوريات الصرف بناءً على اختيار العميل للمدة (سنة واحدة أو 3 سنوات):

​1. شهادة مدتها (3 سنوات):

​عائد سنوي: بقيمة 18.25% (يُصرف نهاية كل سنة).

​عائد شهري: بقيمة 16.75% (يُصرف بصفة دورية كل شهر).

​2. شهادة مدتها (سنة واحدة):

​عائد سنوي: بقيمة 17.50%.

​عائد شهري: بقيمة 16.50%.

​مزايا وإعفاءات إضافية

​إعفاء من المصروفات: أعلن البنك عن إعفاء كبار السن من المصروفات الإدارية ومصاريف فتح الحساب في كافة المعاملات المصرفية طوال شهر أكتوبر (بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين)، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم.