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رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

التوك توك
التوك توك
قسم الخدمات

في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط المروري في الشارع، واستعادة المظهر الحضاري للعاصمة الكبرى، أعلنت الأجهزة المحلية بمحافظتي القاهرة والجيزة عن حظر سير مركبات "التوك توك" بشكل كامل في 13 طريقاً ومحوراً رئيسياً، مع قصر حركتها رسمياً على الشوارع الفرعية والداخلية الضيقة فقط، وتطبيق عقوبات حاسمة تصل إلى المصادرة والإدراج المباشر في برنامج الإحلال والاستبدال بحق المركبات المخالفة.

أولاً: القائمة الكاملة للشوارع والمحاور المحظورة (13 منطقة)

وتضم القائمة المعلنة من الأجهزة التنفيذية والمحافظتين الشوارع التالية:

ضبط مركبات التوك توك

1. نطاق محافظة القاهرة (5 محاور رئيسية):

  • طريق كورنيش النيل.
  • الطريق البطيء.
  • الطريق الدائري.
  • طريق مصر حلوان الزراعي.
  • طريق الفيوم.
توك توك

2. نطاق محافظة الجيزة (8 شوارع ومحاور حيويّة):

  • شارع الملك فيصل.
  • شارع الأهرام (الهرم).
  • شارع البطل أحمد عبد العزيز.
  • شارع مصدق (الفيوم / الدقي).
  • محور ترسا.
  • شارع خاتم المرسلين.
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  • طريق المريوطية الرئيسي.
  • طريق المنصورية.

ثانياً: أسباب القرار وقواعد المسارات المسموحة

  • الأهداف التنفيذية: يستهدف الحظر المباشر في تلك المحاور الحد من التكدسات والإخناقات المرورية التي يسببها التوك توك، والقضاء على ظاهرة السير عكس الاتجاه، إضافة إلى منع الوقوف العشوائي في الميادين المزدحمة.
توك توك
  • النطاق المسموح للتشغيل: أكدت المحافظتان أن السير مسموح به حصراً داخل الأزقة والشوارع الفرعية العميقة لخدمة المواطنين داخل المناطق السكنية ذات الطرق الضيقة، مع حظر الخروج النهائي إلى الشوارع الرئيسية أو الكباري والمحاور الرابطة بين الأحياء.

ثالثاً: الإجراءات العقابية وضوابط المصادرة والإحلال

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وتنفيذاً للقرارات الصادرة، تكثف الإدارات العامة للمرور بالتنسيق مع أجهزة الأحياء وجهاز السرفيس حملات ميدانية صارمة لضبط المركبات المخالفة وتطبيق العقوبات التالية:

  1. التحفظ الفوري: مصادرة وإيداع مركبة "التوك توك" المعتدية على المحاور المحظورة بتمارير الحجز المخصصة بالأحياء.
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  1. ربط الإفراج بالإحلال: تضمن الإجراءات المحدثة عدم الإفراج عن المركبة المضبوطة إلا بعد التزام المالك بالانضمام إلى "منظومة إحلال واستبدال التوك توك" بمركبات ذات طابع حضاري ومجهزة قانونياً (كالسيارات البديلة الصغيرة أو الميني فان) وفق الشروط المعتمدة من المحافظة.
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  1. ملاحقة السير عكس الاتجاه: اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد السائقين الذين يرتكبون مخالفات السير عكس الاتجاه، والتي تشمل التحفظ على المركبة وتحرير محاضر مرورية فورية.
التوك توك منع التوك توك حظر التوك توك شوارع القاهرة شوارع الجيزة القاهرة والجيزة

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