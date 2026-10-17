بعد 16 ساعة عطش.. موعد عودة المياه إلى 6 أكتوبر والأهرام وفيصل

​شهدت مناطق واسعة في مدينة 6 أكتوبر وأجزاء من الجيزة (هضبة الأهرام، فيصل، والهرم) ساعات صعبة بدأت مساء أمس الجمعة، إثر إعلان جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن قطع وضعف مياه الشرب لمدة 16 ساعة متواصلة، بسبب عطل مفاجئ ضرب أحد الخطوط الحيوية الناقلة للمياه العكرة.

​وفي تفاصيل الأزمة، أوضح البيان الرسمى للجهاز أن الخلل الفني وقع في الخط الرئيسي الناقل للمياه العكرة القادمة من "مأخذ العياط"، وهو الشريان المغذي لمحطة التنقية الجديدة.

وهو الأمر الذي فرض على الفرق الفنية والهندسية اتخاذ إجراء عاجل يقضي بتخفيض طاقة الضخ في المحطة بنسبة بلغت 50% كتدبير احترازي، ولحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة.

​خريطة التأثير: بين الانقطاع التام والضعف الشديد

و​أعدت الجهات المعنية خريطة بالمناطق التي ستتأثر بتلك الأعمال، والتي تم تقسيمها إلى شقين:

​مناطق الانقطاع التام: وتشمل (المنطقة الصناعية، جنوب الأحياء، المجاورتين السابعة والثامنة بالحيين الأول والثاني، فضلاً عن منطقة هضبة الأهرام، ومناطق فيصل والهرم المغذاة من المحطة الجديدة).

​مناطق ضعف المياه: وتشمل (الأحياء السكنية من الحي الأول وحتى الحي الثاني عشر، منطقة غرب سوميد، الحي المتميز، المناطق السياحية، والتوسعات الشرقية والشمالية).

​جدول الزمني للأزمة

وبدأت ملامح الأزمة في الظهور تدريجياً مع ضربات الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة (16 أكتوبر 2026).

واستمرت المعاناة حتى تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت (17 أكتوبر 2026)، وهو الموعد المقرر لانتهاء الإصلاحات وعودة ضخ المياه تدريجياً لمعدلاتها الطبيعية.

​نداء عاجل وتحذيرات خدمية

و​في ظل هذه المعطيات، وجّه جهاز مدينة 6 أكتوبر نداءً عاجلاً ومشدداً إلى جموع المواطنين، وأصحاب المخابز، والمنشآت الحيوية والتجارية، والقطاع الصحي في المناطق المتضررة، بضرورة المسارعة إلى تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه مسبقاً، لتجنب أي أزمات طارئة خلال ساعات الانقطاع.

وأكد أن فرق الطوارئ لن تتوانى عن تكثيف الجهود لسرعة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.